Personaggi

Corrado Augias, figura storica del giornalismo e della televisione italiana, ha scelto di porre fine alla sua lunga esistenza dopo aver convissuto per vent'anni con una malattia debilitante che lo ha fatto soffrire. Non ha atteso il corso naturale degli eventi, ma ha preso una decisione consapevole, quella di smettere le cure e dire basta al suo percorso.

La figlia ha raccontato a Repubblica: «Ha sofferto e noi con lui. Tutti insieme, negli ultimi mesi».

In quei giorni finali, c'era un'immagine che Corrado Augias amava rivedere. Spesso chiedeva di guardare una foto scattata da uno dei figli della figlia, un momento catturato in cui lui e la madre della figlia, Daniela, camminavano di spalle, uniti in un abbraccio. Questa scena gli richiamava alla mente le parole di un poeta tedesco: «Siamo andati attraverso l’affanno e le gioie, mano nella mano». Un verso che racchiude l'essenza di una vita vissuta pienamente, con le sue difficoltà e le sue gioie, sempre in compagnia. Poi ha detto basta. E la famiglia lo ha salutato.

Il conduttore e giornalista è venuto a mancare lo scorso giovedì, all'età di novantuno anni. Prima di lasciare questo mondo, ha voluto salutare le persone più care e tutti coloro che lo hanno affiancato nei lunghi anni di carriera tra giornali e televisione. Per tutta la vita, Corrado Augias si è battuto strenuamente per il diritto di ogni individuo di scegliere come morire, e ha trasformato il suo ultimo giorno in un esempio.