Personaggi

La storia tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura è una vera e propria montagna russa delle emozioni, fatta di infiniti alti e bassi e talmente tanti tira e molla che ormai è quasi impossibile tenerne il conto. Da quando li abbiamo visti per la prima volta a Temptation Island, si sono lasciati e ripresi più volte, come in una di quelle serie TV che non sai mai se avrà un finale o se la rinnovano per un'altra stagione.

Nel mezzo di questo via vai amoroso, Francesca ha persino fatto una capatina a Uomini e Donne. Ricordate? Ne era uscita con Gianluca Costantino, ma la loro frequentazione è durata solo una manciata di giorni. Poi, silenzio stampa sulle sue storie d'amore, almeno finché non è arrivato il suo compleanno. Lì, sorpresa: ha annunciato di essere tornata con Manuel e, a quanto pareva, questa volta facevano sul serio.

Infatti, poche settimane fa, è arrivata puntuale l'ennesima batosta: la loro nuova rottura. E mentre noi ci chiediamo se stavolta sarà quella definitiva o se dobbiamo prepararci all'ennesimo, improbabile ritorno di fiamma, Francesca ha pensato bene di darci un assaggio dei motivi dietro l'addio, via Instagram. Rispondendo a una fan che le chiedeva cosa avesse imparato di fondamentale in un rapporto, la Sorrentino ha parlato di progettualità comune.

La Sorrentino ha più volte parlato del desiderio di sposarsi e diventare mamma in futuro, mentre Manuel è apparso più concentrato sul presente. La sua conclusione è chiara: "Alla tenera età di 27 anni ho capito che senza progettualità comune un rapporto non ha senso di esistere e se non si guarda nella stessa direzione si sta solo perdendo tempo prezioso."

Una frase che suona come una campana a morto per le relazioni senza un briciolo di visione a lungo termine. E diciamocelo, quante volte abbiamo sentito storie simili, dove uno vuole la villetta con giardino e l'altro il prossimo rave party? E voi, siete team "carpe diem" o team "piano quinquennale" in amore?