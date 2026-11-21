Personaggi

Il sipario sulla nona edizione del Grande Fratello Vip sta per calare, ma se gli ascolti non hanno proprio brillato – diciamocelo, non è stata l'edizione più scoppiettante di sempre – le dinamiche, sia dentro che fuori la Casa, hanno comunque regalato qualche spunto di discussione.

Nonostante l'invito a commentare il live sia stato reiterato per giorni, tra il Giorno 63 e il Giorno 65, l'attenzione del pubblico si è spostata su ben altro che semplici chiacchiere da salotto. Tra amori nati e (già) finiti, ritorni a sorpresa e scontri senza freni, il vero show sembra essere andato in onda altrove.

Dentro la Casa: Amori in Bilico e Amicizie Intime

All'interno del bunker più spiato d'Italia, l'aria tra alcuni concorrenti si è fatta decisamente più frizzante. Durante la diciannovesima puntata, una clip ha mostrato l'evolversi di un'amicizia intima tra Andreas Muller e Marina La Rosa. I due, che si conoscevano già prima di varcare la soglia rossa, sono apparsi molto uniti e complici e anche decisamente vicini fisicamente.

Non tutti gli amori nati nella Casa sono destinati a durare, però. Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, la coppia nata nella Casa sotto gli occhi attenti di Ilary Blasi, hanno risposto di non vedere un futuro insieme. Alla domanda dei loro compagni di avventura su un futuro insieme una volta spente le telecamere, la risposta è stata un no eclatante.

Alex Belli: Il Re dei Ritorni

E poi c'è lui, Alex Belli. Un nome, una garanzia di discussione. Anche se eliminato al televoto, il suo spirito da protagonista non si è mai spento. Anzi, si è confermato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione, tanto da essere tornato nella Casa dopo l'eliminazione.

Fuori dalla Porta Rossa: Bebè e Scontri al Vetriolo

Ma il gossip, si sa, non si ferma ai confini della Casa. Anzi, spesso prende il volo proprio da lì per esplodere in situazioni ben più scottanti. È il caso di Nicolò Zenga, fratello dell'ex gieffino Andrea, e della moglie Marina Crialesi, che hanno annunciato di essere in dolce attesa del loro primo figlio. Un raggio di sole in un panorama a volte un po' nuvoloso, considerando che si sono conosciuti sui social e si sono sposati il 21 novembre 2021 a Roma, in una cerimonia intima officiata addirittura da Bebe Vio. Che chic!

Non tutte le storie d'amore, però, hanno un lieto fine. Grazia Kendi, conosciuta nella Casa del Grande Fratello, è tornata a parlare della rottura con Mattia Scuderi. All'inizio amici, i due hanno scoperto di provare sentimenti più forti dopo la fine del programma e hanno iniziato una convivenza, ma l'amore è terminato presto, la scorsa estate. A volte l'amore ha la durata di un battito di ciglia… e di una stagione televisiva.

Ma il vero uragano mediatico arriva da Wanda Nara, ex opinionista del Grande Fratello Vip. La donna è attualmente impegnata in una turbolenta battaglia legale per il mantenimento con l'ex marito Mauro Icardi, e non le ha mandate certo a dire all'attuale compagna di lui, China Suarez. Uno scontro al vetriolo in cui Wanda non si è risparmiata, insultando pesantemente la Suarez. Ma come si fa a stare dietro a tutte queste dinamiche pazzesche? Pronti per il prossimo round di drammi e gossip?