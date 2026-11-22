Personaggi

Giusy Ferreri, la nostra queen indiscussa della voce ha sganciato una bomba di rivelazioni sul suo passato, lasciandoci letteralmente a bocca aperta! Pensavate di sapere tutto sul Sanremo 2017? Beh, vi sbagliavate di grosso! Pare che Giusy sul palco dell'Ariston non fosse proprio da sola, ma avesse un "ospite speciale" in grembo: la sua primogenita Beatrice. Il tutto, ovviamente, all'insaputa di noi comuni mortali e dell'intera platea!

Ospite a La Volta Buona, la cantante ha ripercorso quel periodo decisamente intenso. Pensate, la gravidanza è arrivata quando Giusy aveva 37 anni. Ha confessato di non aver mai pensato di costruire una famiglia né di avere dei figli, un po' perché aveva vissuto la sua vita in modo diverso, un po' perché, onestamente, pensava non fosse un ruolo adatto a lei. E invece, sorpresa delle sorprese! Alla fine, ha aggiunto, è stata la cosa più naturale e spontanea. Ecco, noi diciamo: mai dire mai, ragazze, la vita è piena di colpi di scena!

E non è finita qui, perché la partecipazione al Festival di Sanremo con il pancione ha avuto i suoi momenti di pura adrenalina e ansia. Non per la competizione o la pressione del Festival in sé, sia chiaro, ma proprio per la gravidanza. Giusy ha raccontato che doveva affrontare una diretta e portare un brano in cui bisognava spingere. Immaginate la scena: l'Ariston in delirio, un palco impegnativo e una gravidanza da gestire con la massima cura! Una vera supereroina, altro che performance relax! Ci inchiniamo.

Oggi la piccola Beatrice ha nove anni e, per Giusy, è il dono più grande che potesse ricevere. Ma la parte più divertente è come la piccola ha scoperto che la sua mamma non è una mamma qualsiasi! Giusy ha rivelato che Beatrice ha capito che era famosa quando nella sua scuola ballavano dei suoi brani. Che scena epica, vero? Mamma rockstar in classe, altro che riunione coi professori! La cantante ha aggiunto che Beatrice è molto felice e orgogliosa. E poi, con quella innocenza disarmante tipica dei bambini, davanti alla TV chiedeva candidamente perché le persone la conoscessero, dato che lei non conosceva le mamme degli altri bambini. Dolcissima, ma anche un po' spiazzante, ammettiamolo! Piano piano, ha iniziato a metabolizzare il tutto.

Lontano dal chiasso e dalla frenesia delle grandi città, Giusy vive in un piccolo borgo alle porte di Vigevano, che lei stessa definisce una vera e propria "oasi di pace". Insomma, una vita serena e da super mamma per la nostra Giusy, che ha trovato la sua dimensione in questo ruolo inaspettato e, a quanto pare, perfetto per lei.

Un percorso decisamente non convenzionale, ma che ha regalato a Giusy Ferreri e alla sua famiglia una gioia immensa e un amore smisurato. E voi, ricordavate la sua gravidanza "segreta" a Sanremo? O anche voi siete rimasti a bocca aperta come noi?