Personaggi

Chiara Francini non è solo un’attrice, una conduttrice o una scrittrice: è un uragano di ironia e toscanità, e diciamocelo, ci piace un sacco proprio per questo. A 46 anni, con la sua parlata che sa di casa e di risate, ha ribadito in un'intervista che Campi Bisenzio, la sua terra in provincia di Firenze, non l'abbandona mai, perché «puoi andare via da Campi Bisenzio, ma Campi Bisenzio non andrà mai via da te». E come darle torto? Le radici sono tutto.

Dal 17 novembre, la ritroviamo anche in libreria con il suo nuovo saggio, "La ferita e la ferocia". Un titolo che è già tutto un programma e che, a quanto pare, ci invita a far pace con le nostre zone d'ombra. Il libro è una sfida aperta all'ingiustizia, alla brutalità di oggi e a quel perbenismo con cui cerchiamo di nasconderle. Chiara non le manda a dire: «Racconto la violenza travestita da amore, l’obbedienza scambiata per virtù: il male più difficile da riconoscere è quello che abbiamo amato. E a volte, per smettere di subirlo, bisogna avere la ferocia di disobbedire». Un messaggio forte, che fa pensare.

La ferocia, il lusso e gli affetti toscani

Ma non è solo una questione di ferocia, è anche una questione di lusso… quello vero, s'intende. La Francini infatti non è tipo da yacht o ostentazioni sfrenate; per lei, il vero lusso è la semplicità. Ha confessato che ciò che la rendeva felice da bambina la rende felice ancora oggi. E qui siamo tutti d'accordo, chi non vorrebbe ritrovare quella felicità lì?

Non solo, tra i suoi grandi affetti professionali c'è un altro toscano DOC, Leonardo Pieraccioni, che definisce senza mezzi termini come un fratello: «Se avessi un fratello, sarebbe lui». Un legame fatto di sarcasmo, quello che in Toscana diventa la forma più pura di volersi bene. Pieraccioni, tra l'altro, l'ha ribattezzata "Principessina del Galles" dopo un siparietto esilarante dietro le quinte di "Pare parecchio Parigi". Il regista la provocava chiedendole di sapere cose assurde, tipo la scadenza di un brevetto farmaceutico, e lei, con la sua "proverbiale pacatezza" (sì, certo!), gli urlò: «Ma icché tu vuoi ne sappia, son laureata in italianistica, mica in medicina!». E lui, ovviamente, l'ha registrata. In pratica, amore in salsa toscana, condito di dispetti. Geniali.

Da Spike Lee a Sanremo, senza sconti

La sua ferocia, quella del libro, Chiara l'ha respirata anche sul set di "Miracolo a Sant'Anna" di Spike Lee, film dedicato all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Un'esperienza che le ha fatto capire che la ferocia è una delle possibilità dell'umano. E a proposito del regista americano? Lo ricorda rigorosissimo ma dotato di un'ironia peculiare, e dice che si sentono ancora, purché non si parli dei suoi gatti: lui è allergico persino a distanza. Questa è da incorniciare!

Nel suo mestiere, Chiara ha dovuto fare i conti con diverse ingiustizie. Ha raccontato di un provino fatto benissimo, finito nel nulla, salvo poi scoprire mesi dopo che il regista aveva dovuto prendere la sua fidanzata, altrimenti lei lo avrebbe lasciato. Una sincerità che ha apprezzato e che le ha insegnato che l'ingiustizia ha un valore pedagogico: deve insegnare a vedere e a resistere, mai a rassegnarsi. Un bel modo di affrontare le delusioni.

Non possiamo dimenticare il suo monologo intenso sulla maternità non vissuta, portato sul palco di Sanremo nel febbraio 2023. Un momento che ha fatto riflettere. E nonostante sia andato in onda a notte fonda, il suo valore non è cambiato. Chiara, che si definisce profondamente femminista e di sinistra, non ha paura di criticare la "militanza performativa", dicendo chiaro e tondo che «mi fa schifo». Perché, si sa, anche le battaglie più giuste possono diventare vanità. Tocca, eccome.

Il babbo, il grande amore e la paura più vera

Un'infanzia tra rigore e vitalità, sognando di fare l'attrice o la ricercatrice, mentre i genitori la vedevano professoressa o giornalista. Il cuore di Chiara però, batte forte per il suo "babbo", come lo chiama lei con quell'accento che scalda: «è il grande amore della mia vita». E la sua paura più grande, quella che la tiene sveglia? «Che nessuno mi amerà mai come i miei genitori». Chi non si è fatto questa domanda almeno una volta nella vita? Un pensiero talmente onesto che quasi ci si commuove. Ma poi ti chiedi: ce la farà la nostra principessina a trovare un amore all'altezza di babbo e mamma?