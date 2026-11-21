Personaggi

È arrivato lo spoiler del venerdì, ma stavolta Barbara D’Urso, dal suo canale YouTube, non ha rivelato solo i suoi outfit per l'ottava puntata di Ballando con le Stelle 21. Anzi, ha subito messo le mani avanti: per stasera, più che un look, ce ne saranno due. Ma la vera bomba è un'altra: ci sarà un cambio posto in giuria!

Proprio così: Barbara ha confermato che stasera cambierà posto. E, a sorpresa, la scelta non è stata sua: ha spiegato che non l'avrebbe mai chiesto a Milly. Pare che sia stata la stessa Milly, insieme agli autori del programma, a voler dare una rinfrescata alla disposizione dei giudici, magari per stemperare un po' gli animi o semplicemente per creare nuove dinamiche.

E la D'Urso? Beh, ne è "molto felice"! Il motivo è presto detto: si ritroverà vicino a Carolyn, che ama tantissimo. Barbara ci era rimasta molto male perché la settimana scorsa Carolyn si era dispiaciuta, e ora non vede l'ora di abbracciarla forte. Dall'altra parte avrà Ivan Zazzaroni, che le sta molto simpatico. Insomma, un'ottima mossa per l'armonia (o la prossima scaramuccia friendly!) in giuria.

L'idea di rimescolare le carte era spuntata già sabato scorso, durante la puntata, ed era stata lanciata dal conduttore de La vita in diretta. Questo avveniva nel bel mezzo della lite tra l'ex volto Mediaset e Guillermo Mariotto, una discussione che ha infiammato il web e i salotti televisivi per tutta la settimana. Le polemiche erano state così roventi da finire persino al Tg1, tra un caso di femminicidio e altre notizie di cronaca nera, dimostrando quanto il caso avesse catturato l'attenzione.

Sembra proprio che, dopo tanto trambusto, si sia arrivati a una "quadra". O almeno, è quello che il pubblico si augura, stanco di vedere tensioni in pista e pronto a godersi finalmente solo i balli. Vedremo se questo "spostamento tattico" basterà a far scoppiare la pace (o una nuova faida all'angolo della giuria, chi può dirlo?).