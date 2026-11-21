Spettacolo

Luca Argentero è il protagonista di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 che veste i panni di Andrea Fanti. Ora la sua sorte sembra in bilico, proprio quando la quarta stagione si prepara al suo epilogo.

Il conto alla rovescia per il gran finale di Doc – Nelle tue mani 4 è ufficialmente partito, e l'epilogo, diciamocelo, si annuncia già drammatico. A far venire un colpo al cuore a tutti i fan è stato soprattutto il promo andato in onda giovedì 19 novembre 2026, al termine della penultima puntata. L'immagine è di quelle che ti restano impresse: Andrea Fanti, interpretato dal nostro amato Luca Argentero, a terra, privo di sensi, con una siringa conficcata nel petto. Panico totale, ovviamente.

L'allarme è scattato immediatamente: il "doc" è davvero in pericolo di vita? E, soprattutto, chi cavolo si nasconde dietro il misterioso killer della morfina che da settimane semina il panico e, beh, la morte, tra le corsie del Policlinico Ambrosiano? Domande legittime che hanno riempito i social di teorie e supposizioni.

Però, parliamoci chiaro: l'ipotesi che il personaggio di Luca Argentero muoia per davvero ci sembra un po' forzata. L'attore, mica fesso, ha già detto che sarebbe pronto a tornare per una quinta stagione, a patto che ci siano idee "forti" e una sceneggiatura "all’altezza". Difficile immaginare che la produzione voglia liberarsi così facilmente del suo golden boy, no? Sarebbe un suicidio televisivo!

Chi è l'angelo della morte?

Ma c'è un altro mistero che sta tenendo tutti con il fiato sospeso: chi è il killer? Mentre i fan si arrovellano il cervello per capire chi sia l'assassino che terrorizza l'ospedale, un altro campanello d'allarme è suonato proprio alla fine dell'ultima puntata trasmessa. La direttrice generale, Paola Grandi, è stata beccata con le mani nel sacco mentre distruggeva documenti che avrebbero potuto ostacolare la vendita del Policlinico a una holding privata. Un gesto che, onestamente, puzza di bruciato parecchio e potrebbe nascondere molto più di una semplice irregolarità amministrativa.

Sui social, il pubblico di Doc – Nelle tue mani ha pochi dubbi. In tantissimi puntano il dito proprio contro la direttrice. "La dottoressa Grandi, sicuro", si legge su X, e ancora: "La killer è Paola Grandi". C'è anche chi dice di aver sempre diffidato della direttrice, e chi si sente preso in giro dai depistaggi della trama.

Non manca però chi non esclude un colpo di scena e punta su un finale a sorpresa. Vedremo chi avrà ragione!

Fanti in pericolo... ancora?

Torniamo al nostro "Doc". Dopo aver affrontato una diagnosi di meningioma, essersi sottoposto a un intervento chirurgico con il rischio di perdere di nuovo la memoria, e persino essere finito in coma, la vita di Andrea Fanti sembra un eterno ottovolante di sventure. Adesso, si ritrova nel mirino di un assassino che semina terrore nell'ospedale.

E il pubblico, che ne ha viste di tutti i colori con lui, è ovviamente in ansia per la sorte di Fanti. I commenti sui social riflettono una certa esasperazione, mista ad affetto: c'è chi scrive che ormai è chiaro che vogliono far morire Fanti e chi ironizza su cosa potrà ancora capitargli. Capiamo l'ansia, ma siamo onesti, un po' ci piace questo bagno di drammi, no? Ci tiene incollati!

Il successo che non vuole finire

Nonostante tutte le ipotesi catastrofiche, una cosa è chiara: l'amore per Doc – Nelle tue mani e per il suo cast è immenso. L'entusiasmo è alle stelle, soprattutto per Luca Argentero, che viene osannato per la sua performance. Sui social c'è chi definisce Argentero strepitoso nel ruolo di Doc. Ed è verissimo:

E mentre ci prepariamo a vivere il gran finale, c'è già chi soffre pensando alla fine di questa stagione. Molti fan chiedono di continuare a registrare altre puntate, perché non vorrebbero mai salutare il loro amato "doc".

Quindi, Andrea Fanti salverà se stesso e il Policlinico, o dovremo dire addio al nostro primario preferito? Non ci resta che aspettare per vedere se il finale sarà un colpo di scena epocale o la prevedibile (ma amata) salvezza del nostro eroe!