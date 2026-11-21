Personaggi

Francesca Fagnani, la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva che dal 2018 ci tiene incollati allo schermo con le sue interviste senza peli sulla lingua a Belve, ha sganciato una bella bomba. In un'intervista a Il Venerdì di Repubblica del 21 novembre 2026, la nostra "belva" per eccellenza ha fatto capire una cosa chiarissima: sebbene il suo programma sia un tassello fondamentale, è ora di guardare oltre. E diciamocelo, dopo anni di successo e interviste iconiche, chi non vorrebbe mettersi alla prova con qualcosa di nuovo?

Voci, malumori e una lettera che non è passata inosservata

Fino a poche settimane fa, il chiacchiericcio sul futuro della Fagnani era diventato quasi un tormentone. Il Venerdì di Repubblica ha finalmente messo fine a una serie di indiscrezioni che non riguardavano solo gli ospiti da capogiro della nuova stagione di Belve – che, tra parentesi, ripartirà il prossimo 24 novembre con un trio niente male: Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e la nostra amatissima Gemma Galgani – ma anche e soprattutto i famosi "malumori" con la Rai. Si era addirittura parlato, quest'estate, di una lettera che la stessa cronista avrebbe inviato a Viale Mazzini per chiedere la rescissione del contratto. Lei, da vera Belva, non si è sottratta alla domanda cruciale, rispondendo nel suo stile asciutto e diretto: Ha parlato di comportamenti scorretti nei suoi confronti, a cui dice di aver risposto di conseguenza, senza rilasciare commenti perché le comunicazioni interne devono restare tali: è la sua linea da sempre.

Un "no" inaspettato e il veleno della delusione

E no, non si trattava di problemi legati alla gestione di Belve, come alcuni avevano ipotizzato. La Fagnani ha subito messo le cose in chiaro: "Non è questo il caso". La vera scintilla che ha acceso gli animi – anche se non c'è una conferma ufficiale che i due aspetti siano legati, ma tutti i segnali puntano in quella direzione – sembra essere il mancato incarico per la conduzione di "Chi L'ha Visto?". Ricostruiamo: Federica Sciarelli, dopo anni e anni di onorato servizio, aveva deciso di lasciare il timone del celebre programma di Rai3, salutando e ringraziando la Rai per poi voler fare altro. La priorità per Viale Mazzini era trovare una sostituta che non facesse rimpiangere la Sciarelli, e così sono partiti i casting. Tra i volti selezionati c'era anche quello di Francesca Fagnani, ovviamente. È stata valutata, sì, ma poi la scelta è ricaduta su Raffaella Griggi, una risorsa interna al programma stesso. Una mossa che, per i vertici Rai, avrebbe garantito continuità senza stravolgere un formato così storico. Fagnani sarebbe rimasta male per il trattamento che le sarebbe stato riservato. Nessun commento pubblico, perché si tratta di una decisione interna all'azienda, ma è chiaro che si senta poco valorizzata.

Belve sì, ma il futuro chiama altrove

Il concetto di non sentirsi valorizzata, senza stare a rimuginare troppo sul passato, è tornato anche nell'intervista a Il Venerdì di Repubblica, dimostrando che per lei non è una questione chiusa. Ha raccontato di aver detto subito di sì con entusiasmo alla proposta per Chi L'ha Visto?, spiegando che non avrebbe stravolto il programma ma messo a disposizione la sua personalità in un format che realizza ancora servizi molto belli. Questo, precisa, "non significa cancellare Belve", ma solo mettersi al servizio di un altro tipo di programma. Parole che sembrano un messaggio cifrato, lasciando in sospeso un grande interrogativo: dopo questa edizione di Belve, Fagnani sarà ancora in Rai?

Una cosa è certa come l'oro: ovunque andrà, Francesca non ha intenzione di limitarsi a un solo tipo di formato. Vedere Belve magari su un'altra emittente è un'ipotesi, ma la sua scelta, dice, non sarà dettata solo da questioni economiche. No, lei vuole essere valorizzata ulteriormente in tv, guardando soprattutto alle proposte di contenuto. Insomma, Belve le va benissimo, ma serve anche altro, un'aggiunta. E chissà che qualcuno non sia già pronto a garantirgliela, la valorizzazione. Il tele-mercato svelerà presto questo mistero: resterà in Rai o la vedremo sbarcare a Cologno Monzese? Intanto, in attesa del 24 novembre 2026, la Fagnani ha messo in chiaro le sue priorità: non essere più considerata, televisivamente parlando, soltanto una Belva. E noi siamo qui a tifare per lei, pronti a scoprire quale sarà la sua prossima mossa. Che la caccia abbia inizio!