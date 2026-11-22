Spettacolo

Samira Lui non si nasconde: Sanremo è un sogno che spera di realizzare. "Secondo me prima o poi arriverà", ha detto la conduttrice de La Ruota della Fortuna durante il suo intervento sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber.

E pensare che da "bambina spensierata" viveva circondata dalla natura, un mondo ben lontano dalle luci dello spettacolo. I suoi compagni andavano a trovarla incuriositi dagli animali e dalla stalla, un'esperienza che le ha trasmesso valori di altri tempi ancora validi oggi, come la cultura del lavoro della sua famiglia friulana.

Ora, accanto a Gerry Scotti, Samira ha trovato un maestro televisivo che seguiva fin da piccola. Il loro rapporto è schietto e naturale, come la sua entrata nel programma. Gerry dice che lei è la sua socia, rivela, sottolineando un'intesa che va oltre i semplici ruoli. Siamo colleghi e ci divertiamo, aggiunge, cercando di essere il più possibile partecipe.

Tra caselle da girare e sogni sanremesi, Samira Lui sta decisamente mettendo a frutto i valori imparati in campagna. Ma chissà, magari la prossima volta la vedremo non solo girare le caselle, ma anche un intero Festival!