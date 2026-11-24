Spettacolo

Tony Effe ci ha lasciati a bocca aperta: il rapper ha corso la mezza maratona di Milano, ma il vero colpo di scena non è stato tanto il traguardo sportivo, quanto quello personale e profondissimo. Con una sincerità che arriva dritta allo stomaco, quasi brutale nella sua onestà, ha rivelato di aver tagliato il nastro a soli due mesi da un ricovero in clinica per dipendenze.

Sul suo secondo profilo Instagram, @Tonycocazero – dove di solito condivide momenti più intimi e lontani dai riflettori – Nicolò Rapisarda (questo il suo vero nome all'anagrafe) ha raccontato tutto senza filtri. Ha scritto un post a caratteri cubitali: «Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica per dipendenze, oggi ho corso la mia prima mezza maratona».

Il rapper ha ringraziato la sua famiglia e tutte le persone che lo hanno aiutato in questo percorso, dicendo di non sapere come sdebitarsi. E ha aggiunto: «Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna».

Il carosello di foto che accompagna il suo messaggio è di quelli che ti restano impresse: scatti della degenza, con tanto di letto d’ospedale, braccialetto identificativo al polso e il bicchiere di plastica con la pastiglia, si alternano in un contrasto potente a immagini della maratona, corsa sotto la pioggia e in compagnia di alcuni amici, fra cui Massimo Ambrosini e Ignazio Moser.

Tony Effe, con la schiettezza che lo contraddistingue, ha ammesso di aver consumato cannabis e nicotina quotidianamente per almeno vent’anni. La grande svolta nella sua vita, un vero e proprio giro di boa, è arrivata anche grazie alla nascita della figlia Priscilla – avuta con l’influencer Giulia De Lellis –, che lo scorso 8 ottobre ha compiuto un anno. Iniziare a correre è diventato il suo scudo, il suo modo per tenere a bada e allontanare le vecchie tentazioni, una sorta di terapia attiva.

Ma non è stata solo corsa: tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, Tony è volato fino a Zhengzhou, in Cina, per un periodo di addestramento intenso in una scuola Shaolin. Anche lì, ha documentato tutto sul suo secondo account Instagram, mostrando allenamenti estenuanti che lo hanno aiutato non solo a migliorare fisicamente, ma soprattutto a rafforzare la disciplina mentale, la resistenza allo stress e a prepararsi al meglio per la Powerade Milano Half Marathon, che ha completato in un tempo notevole di 1 ora, 38 minuti e 8 secondi.