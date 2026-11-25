Spettacolo

Il Torino Film Festival 2026 ha aperto i battenti ieri sera, martedì 24 novembre, con la sua 44esima edizione, portando sul tappeto rosso un parterre di star che, diciamocelo, non ha deluso le aspettative. Certo, a dominare la scena è stata la classica eleganza del nero e i soprabiti invernali, ma non sono mancati i dettagli che hanno acceso i flash e infiammato i social.

L'eleganza sobria della madrina Ambra Angiolini

La madrina d'eccezione, Ambra Angiolini, è arrivata e ha subito messo tutti d'accordo: total black, certo, ma con quel tocco da vera diva che solo lei sa dare. Un abito da sera firmato Giada Curti, di tessuto lucido, con una scollatura importante e una gonna ampia, un modello da sera dallo spirito romantico, di tendenza in questa stagione. Al collo, un gioiello Crivelli dal design contemporaneo e impreziosito da diamanti, il giusto scintillio per una serata così. Una scelta classica, elegante, che le stava d'incanto e che conferma Ambra come una garanzia di stile sul red carpet. Niente da dire, quando c’è lei, si va sul sicuro.

La coppia d'oro: John Travolta e Ella Bleu

Poi è arrivato lui, l'icona: John Travolta. L'attore e regista, interprete del film inaugurale, ha calcato il tappeto rosso con un completo nero super chic, blazer dai revers lucidi su cui spiccava una spilla a forma di piuma. Ma il vero tocco da maestro? La camicia con le rouches e i guanti in pelle in tinta. Un look da vero divo di Hollywood, impeccabile e con quel pizzico di eccentricità che ci piace. Non è sfilato da solo, però! Con lui, la figlia Ella Bleu, che ha brillato in un abito a sirena di Blumarine che accarezzava la silhouette tra trasparenze e ricami floreali 3D. Un vero sogno che ha catturato tutti gli sguardi. Padre e figlia, uniti e stilosissimi, hanno fatto il pieno di flash. Un duo che funziona sempre, soprattutto in fatto di stile!

Il nero: sempre una garanzia per gli uomini

Per gli uomini, lo smoking è stata la parola d'ordine, declinato in varie sfumature di nero e grigio scuro. Giulio Base, direttore artistico del Festival, ha osato con una giacca di velluto e bottoni gioiello sulla camicia, un modo per spezzare la monotonia senza rinunciare all'eleganza. Anche il regista russo Kirill Serebrennikov ha optato per il nero, con camicia lucida e giacca corta, mentre Alessandro Amato ha sfoggiato un papillon impeccabile, il dettaglio che fa la differenza. Mike Newell, che salirà sul palco per ricevere la Stella della Mole, ha aggiunto un tocco di classe in più con una sciarpa di velluto di seta al suo smoking. Insomma, il lato maschile del Festival ha confermato che il nero è sempre una garanzia, ma con i dettagli giusti può diventare un capolavoro di personalità.

Le dive in total black (con qualche twist)

Anche tra le signore, il black dress è stato protagonista in mille interpretazioni. La Presidente della giuria Francesca Archibugi ha scelto un abito corto nero, essenziale ma d'effetto. Ira Fronten ha abbinato una gonna lunga di paillettes nere a una blusa bianca con collo a fiocco, un contrasto classico ma decisamente chic. Vanja Kaludjercic ha sfoggiato un blazer con intagli che dava un tocco moderno e ricercato. Maria de Medeiros, a cui il Festival assegna la Stella della Mole, ha sfilato con un cappotto di pelliccia (rigorosamente scuro!) e stivaletti di pelle lucida: un look senza tempo, da vera star, che non tradisce mai. Cristina Chiabotto, ospite fissa della kermesse, ha interpretato il tema con un abito da sera nero senza spalline, top a cuore e una gonna di tulle a volant che ha reso il tutto super romantico e luminoso grazie agli accessori con cristalli. Edelfa Chiara Masciotta ha preferito un completo pantalone con camicia chiara e foulard annodato alla gola, un'eleganza più sofisticata e meno convenzionale, un richiamo al passato che ci piace. E che dire di Yvonne Sciò? Il suo abito in pizzo scuro, semi-trasparente e a stile camicia, con i capelli sciolti e le onde da diva, era un vero inno alla seduzione chic. Queste donne hanno dimostrato che il nero non è mai banale, basta saperlo indossare con personalità!

Un tocco di colore (e paillettes!) sul tappeto rosso

Ma non solo nero! Per fortuna, qualche flash di luce e colore ha rotto la (pur elegante) monocromia. Elisa Giordano ha letteralmente brillato in un abito lungo tutto paillettes che brilla in oro sotto i flash, un vero raggio di sole sul tappeto rosso torinese. Un colpo di scena inaspettato e ben gradito, che ha dimostrato un certo coraggio e voglia di osare! Vladimir Luxuria ha optato per un elegante abito lungo color castagna in maglia lurex, con una stola scura a coprire le spalle, una scelta raffinata e di grande impatto. E Patrizia Sandretto Re Rebaudengo? Un abito lungo nero, sì, ma rivestito di paillettes effetto mat e accessori argento notevoli, che le davano un'aria da diva moderna. Anche Margarethe von Trotta, altra Stella della Mole, ha aggiunto un twist con un blazer luminoso e calzature viola intenso, un dettaglio inaspettato che ha catturato l'attenzione e ci ha fatto sorridere. E poi c'è stato il regista Stephen Frears, che con i suoi mocassini intrecciati a righe variopinte ha rubato la scena ai piedi, un vero colpo di genio in mezzo a tanto rigore, per sdrammatizzare con ironia! Perfetto per chi non si prende troppo sul serio!

Il red carpet del Torino Film Festival 2026, quindi, è stato un trionfo di eleganza, soprattutto dark, con qualche sprazzo di luce e originalità che ha reso l'insieme dinamico e interessante. Dalle scelte ultra-classiche alle audaci paillettes, c'è stato un po' di tutto per tutti i gusti. E a voi, quale look ha fatto girare la testa... o storcere il naso? Fateci sapere!