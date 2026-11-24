Spettacolo

Serena Rossi, l'attrice e cantante italiana che ci ha conquistato da "Un posto al sole" fino all'intenso ritratto di Mia Martini, ha dimostrato ancora una volta di saper fare centro. Dall'altra parte dello spettro, Mario Giordano, il giornalista dal piglio inconfondibile che guida "Fuori dal Coro", e Fabio Fazio, una presenza rassicurante e ormai un'istituzione, hanno avuto la loro fetta di ascolti, chi con successo, chi con qualche grattacapo.

Prime Time: Serena Rossi pigliatutto!

È inutile girarci intorno: la domenica sera del 22 novembre 2026 ha avuto una sola vera protagonista, Serena Rossi. La sua nuova fiction, "La famiglia Panini", ha fatto il botto su Rai 1. La prima puntata ha incollato allo schermo ben tre milioni e seicentotrentacinquemila spettatori, debuttando con un impressionante 23% di share. Un successo pazzesco per la nuova fiction.

Su Canale 5, intanto, la dizi turca "Racconto di una notte" è tornata con nuovi episodi, ma ha raccolto un milione e ottocentoventimila spettatori, fermandosi al 12,7% di share. Insomma, un buon risultato, ma la regina della serata era altrove.

Gli altri canali hanno avuto fortune miste. Su Rai 2, il gran finale dell'ottava stagione di "The Rookie" ha intrattenuto cinquecentoquarantanovemila spettatori, con un modesto 3% di share. Le Iene, con lo spin-off "Le Iene presentano: la cura" su Italia 1, hanno attirato settecentoquattromila spettatori e un dignitoso 6,9% di share. La7 ha proposto "La storia di Mr.Huang", che ha interessato trecentottantasettemila spettatori, raggiungendo il 2,3% di share. Su Tv8, il film "Il giustiziere della notte" con Bruce Willis ha intercettato trecentocinquantatremila spettatori, pari al 2,1% di share.

Report e Fazio: Chi ride e chi riflette

Ma veniamo alle note dolenti e alle sorprese. "Report", con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi al timone dopo i numeri tutt'altro che stellari delle uscite precedenti, ha faticato a decollare. Gli "eredi" di Sigfrido Ranucci hanno portato a casa novecentododicimila spettatori su Rai 3, per un 5,3% di share. Diciamocelo: dopo l'hype iniziale, sembra che il pubblico non si sia ancora scaldato del tutto. C'è del lavoro da fare, ragazzi!

Mario Giordano, con il suo "Fuori dal Coro", è stato scelto da seicentosettantamila spettatori, ottenendo un 5,6% di share.

La vera sorpresa positiva della serata è arrivata da Nove, dove Fabio Fazio ha condotto una nuova puntata di "Che Tempo Che Fa". Il programma ha collezionato un milione e settecentocinquantaquattromila spettatori e un ottimo 10,3% di share. E non dimentichiamo l'anteprima, che aveva già catturato un milione e quattrocentoquarantamila spettatori con il 7,5% di share, e la seconda parte "Che fuori tempo che fa" con un milione e trentaseimila spettatori e il 7,2% di share. Fazio dimostra ancora una volta che la qualità paga, anche su un canale non ammiraglia!

Access e Preserale: La battaglia dei giganti

La sfida quotidiana in access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti continua a regalare emozioni. "Affari Tuoi" su Rai 1, con De Martino, ha richiamato quattro milioni e cinquecentotrentanovemila spettatori, toccando un incredibile 23,8% di share. D'altra parte, "La Ruota della Fortuna" di Gerry Scotti su Canale 5 ha radunato quattro milioni e centonovantaquattromila spettatori, conquistando un ottimo 22% di share. Due numeri da capogiro, che confermano il successo di due pilastri della televisione italiana.

Anche nella fascia preserale, le ammiraglie hanno dato battaglia. "L'Eredità" di Marco Liorni su Rai 1 ha raggiunto un ascolto medio di tre milioni e novecentottantasettemila spettatori, con un 22,1% di share. Su Canale 5, "Caduta Libera" di Max Giusti ha coinvolto due milioni e centoventiseimila spettatori, segnando un 12,5% di share.

Pomeriggio: Tra amori e chiacchiere

Il pomeriggio domenicale ha visto il trionfo di Mara Venier con "Domenica In" su Rai 1. La prima parte ha fatto registrare due milioni e cinquantaseimila spettatori con l'1,46% di share (un dato un po' strano, a dire il vero, ma è quello che è uscito!), mentre la seconda ha avuto un milione e seicentonovantasettemila spettatori e un 16,6% di share. A seguire, "Da noi… a ruota libera" di Francesca Fialdini ha centrato il 13,9% di share con un milione e ottocentosettemila spettatori, con la confessione di Alessandro Matri sul matrimonio con Federica Nargi.

Su Canale 5, "Amici di Maria De Filippi" ha continuato a volare, toccando un impressionante 21,6% di share con due milioni e settecentoquarantatremila spettatori. E per chiudere in bellezza, Silvia Toffanin con "Verissimo" ha segnato il 19,7% di share nella prima parte (due milioni e duecentodiciassettemila spettatori) e un 16,5% nella seconda, dedicata ai "Giri di valzer" (due milioni e cinquantatremila spettatori). Insomma, gossip e talento continuano a farla da padroni.

Allora, chi ha vinto la vostra domenica sera?