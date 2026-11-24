Personaggi

Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, Curro dice addio al ruolo di valletto. Alonso, infatti, mantiene la parola data e lo promuove, nominandolo suo segretario personale. Un bel salto di carriera, diciamocelo, che farà volare dalla sedia i fan di Curro!

Ma ovviamente non tutti apprezzano i successi altrui, specialmente se inaspettati. Lorenzo e Leocadia, infatti, sono letteralmente "su tutte le furie" per questa mossa. C'era da aspettarselo, no? Non tutti digeriscono bene i cambiamenti, soprattutto quando non sono a loro favore.

Intanto, buone notizie (si fa per dire) per Ángela: lo psichiatra ha assicurato a tutti che non ha problemi mentali. Una diagnosi che Curro, però, non vede come un vero progresso. Forse ha ragione lui, le cose non sono mai semplici come sembrano in una soap!

E a proposito di drammi personali, María e Carlo non se le mandano a dire. Litigano furiosamente e si rifiutano categoricamente di lavorare l'uno accanto all'altra. La sagace Teresa, che non si fa scappare nulla, ha già dedotto che dietro a tutto questo battibecco c'è qualcosa di ben più personale. Noi stiamo già preparando i popcorn.

Sul fronte della solidarietà, Petra ha bisogno di una mano per la gestione del rifugio e, sorpresa sorpresa, le cuoche si offrono volontarie con un entusiasmo contagioso. Che bello vedere un po' di spirito di squadra!

Un altro tira e molla ci viene offerto da Jacobo e Martina. Lui si scusa, lei accetta e sembra tornare il sereno. Ma poi Jacobo, turbandola, le confessa che è stato Adriano a farle cambiare idea. Jacobo, un po' di tatto, per favore! Così si rischia di fare un passo avanti e due indietro.

Nel frattempo, Vera scrive una lettera misteriosa a Lope, e scopriamo che quest'ultimo è al servizio nientemeno che del Duca de Carvajal y Cifuentes. Nuove alleanze o nuovi intrighi in vista? Staremo a vedere.

Manuel riceve notizie importanti da Toño ed Enora: ci sono nuove aziende da contattare, e non sono nemmeno nei confini della Spagna. Chissà quali affari si stanno muovendo all'estero?

Infine, dopo la diagnosi di Ángela, Lorenzo, imperterrito, intende riprendere i preparativi per il matrimonio. C'è chi non si arrende mai, eh?

Ma il colpo di scena finale non manca: un Comandante dell'esercito arriva e chiede a Don Cristóbal di parlare immediatamente con Manuel. Questa sì che è una cliffhanger da manuale! Per scoprire tutto, non perdetevi gli episodi de La Promessa, in onda tutti i giorni alle 19:50 su Rete 4 e disponibili in streaming su Mediaset. Voi siete pronti a stare attaccati allo schermo?