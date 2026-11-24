Personaggi

Amici, ma che sorpresa! Gli U2 hanno dimostrato che l'età è solo un numero, volando dritti in testa alla Classifica FIMI album con il loro "Carnaval de Luz". Hanno superato di brutto il live di Tor Vergata del nostro Ultimo, che si è dovuto accontentare della seconda posizione. E sul terzo gradino del podio c'è Geolier con "Tutto è possibile – Atto II", che tiene botta. Ornella Vanoni, con un progetto realizzato con Toquinho e Vinicius de Moraes, debutta al quindicesimo posto. Però c'è anche chi scende: Tony Boy ha fatto un vero e proprio capitombolo, passando dalla prima alla ventunesima posizione. Che batosta!

Passando ai singoli, la battaglia è calda. "Sentire la musica" di Kid Yugi resiste alla grande al vertice, confermando che la sua musica spacca. Ma attenzione, perché Alfa con "Eri solo da incontrare" sta salendo a bomba, conquistando la seconda posizione (+1 rispetto a prima) e mettendogli il fiato sul collo. I Pinguini Tattici Nucleari fanno un piccolo passo indietro, scendendo al terzo posto. Tra i debutti eccellenti, Gazzelle si piazza subito all'ottava posizione. E che dire di Angelina Mango? Fa un balzo incredibile di dodici posizioni, piazzandosi alla sedicesima.

E come ogni anno, puntuali come un orologio svizzero, arrivano le hit natalizie! Mariah Carey fa un salto pazzesco di sessantanove posizioni e si ritrova già alla ventinovesima. Non è ancora Natale, ma lei è già qui a farci sognare! E pure gli Wham! si uniscono alla festa, con il suo classico che debutta alla quarantatreesima. Preparatevi, perché il mood natalizio sta per invaderci!

Ma voi, quale album o singolo avete ascoltato in loop questa settimana?