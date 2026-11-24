Spettacolo

Diciamocelo: dopo essere stato il primo eliminato da "Ballando con le stelle", Massimo Ghini era finito dritto nel tritacarne del gossip. Tutti a dire che l'aveva presa male e che agli spareggi non sarebbe tornato. E lui? Silenzio totale, senza talk né repliche, fino all'intervista a QN del 22 novembre.

L'attore ha finalmente rotto il silenzio e, interpellato da QN, ha smentito tutte le voci, rassicurando i fan e smontando le polemiche. O quasi, perché un po' di pepe non guasta mai. "Non sono incazzato. È un gioco, fine," ha dichiarato Ghini, aggiungendo senza peli sulla lingua: "A me non me ne è fregato niente dell’eliminazione, proprio detto fuori dai denti."

E quel suo addio dalla pista, senza un cenno di saluto? Ha spiegato di essere uscito dallo studio sapendo di dover tornare, perché glielo avevano detto: nessun addio, quindi, ma un arrivederci.

Per chi ancora dubita, Ghini ha spazzato via ogni perplessità: "Sono stato l’altro ieri a fare di nuovo le prove. Capisci che sono fregnacce? Io mi sto preparando perché devo tornare di nuovo lì." Quindi sì, lo rivedremo volteggiare (o almeno provarci) sul palco di Milly Carlucci. Non un fantasma, ma un ballerino in incognito, impegnato negli allenamenti.

Per un attore come lui l'eliminazione così precoce potrebbe sembrare uno smacco, ma Ghini assicura che la sua carriera non ne risentirà: per lui è solo un gioco, un divertimento, tv. Quanto alla giuria, dice che i suoi componenti sono tutti amici suoi e che è andato lì per divertirsi, senza essere un ballerino di professione.

Il motivo di questa avventura televisiva? Il divertimento e l'amicizia con Milly, che lo ha invitato ed è sua amica da tutta la vita. Di certo, aggiunge, avrà cose più importanti da fare che pensare a "Ballando con le stelle".

Sul cosiddetto "profumo-gate", l'attore ha chiuso subito il discorso: ha già detto quello che doveva dire e non aggiunge altro.

Quindi, ricapitolando: nessuna rabbia, tanto divertimento, e un ritorno imminente. La scena se la rivuole, eccome! Chissà cosa ci riserverà questa seconda chance.