Personaggi

"Canti ancora?". Questa la domanda che, a quanto pare, hanno rivolto un sacco di volte a Chiara Galiazzo, la cantante italiana vincitrice di X Factor. E lei? Ha risposto con un sì e con un nuovo progetto. È nato così l'EP "Nuova luce", un lavoro che veste di nuovo sei suoi brani, mescolando l'eleganza di un quartetto d'archi con l'energia della musica elettronica.

Un'idea che Chiara ha portato in tour, toccando ieri sera, lunedì 23 novembre 2026, il palco del Manzoni. "'Nuova luce' è simbolico: se non arrivano le luci della ribalta, accendiamo noi le nostre", ha detto, mostrando una Chiara più decisa e consapevole. "Io nel tempo sono cresciuta, lavoro per diventare una persona di cui essere fiera. Anche prendendomi i miei rischi, come questo disco". E si vede.

Per questo progetto, ci sono voluti ben sette mesi per riarrangiare l'intero repertorio, un sogno di tour che combinasse archi ed elettronica. Il risultato è piaciuto così tanto che alcuni brani sono finiti direttamente nell'EP. E dopo sei anni, Chiara è tornata a calcare i palchi dei teatri con queste versioni inedite. L'emozione si sentiva, perché dietro c'è un percorso fatto di tenacia, iniziato da quando è diventata artista indipendente. Tra terapia, nuovi brani pubblicati e un cambio di look, dice di sentirsi più sicura e di lavorare con persone che credono nel progetto. Un vero e proprio glow-up, insomma.

Il live, a quanto pare, è riuscito alla grande, anche se, dice, canterebbe quattro ore. In scaletta, ovviamente, i pezzi dell'EP e altre hit riarrangiate. Ma la vera chicca è stata la nuova versione di "Alexander Platz", nata quasi per caso, mentre cercava una cover per il live. È stata accolta benissimo, al netto di alcune critiche, ha ammesso. Chiara ha infatti toccato Battiato e Milva. Ma lei era pronta anche a questo, e ammette che qualche appunto è arrivato pure sulle sue stesse canzoni.

Ma Chiara non si è tirata indietro, anzi. Il live al Manzoni ha segnato diverse prime volte: il suo primo concerto lì, la prima volta che cambia abito in scena, e pure il primo vinile in assoluto venduto solo ai concerti. "E noi, onestamente, non possiamo che applaudire a questa nuova Chiara che ha deciso di brillare di luce propria, a prescindere da tutto. Non è un messaggio che serve a tutti?