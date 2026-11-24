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Finalmente è stato svelato l'arcano che ha tenuto banco a Ballando con le Stelle 2026, il famoso 'puzza-gate': il profumo che Guillermo Mariotto, stilista e personaggio TV, ha spruzzato in studio è Un Jardin Après la Mousson di Hermès. Non un profumo qualunque, ma un'eau de toilette del 2008, peraltro non più in produzione, il che lo rende un pezzo da intenditori veri.

Mariotto stesso lo ha chiamato “profumo di libertà”, lasciandosi sfuggire anche che fosse “costoso”. A suo dire, questa fragranza serviva a sbarazzarsi dei presunti cattivi odori che arrivavano nel nuovo studio di Saxa Rubra e, appunto, a 'favorire' la libertà. Diciamo che il modo per purificare l'aria è decisamente chic e molto, molto specifico.

Ma di che odore stiamo parlando? Un Jardin Après la Mousson è stato creato dal naso Jean-Claude Ellena per la prestigiosa collezione Hermès Jardins. La sua ispirazione è un viaggio poetico in India, precisamente nella regione del Kerala dopo le piogge monsoniche. L'immagine evocata è quella della vegetazione bagnata, delle spezie fredde e di un'aria incredibilmente pulita, con tutta la natura che rinasce. Insomma, un'esperienza sensoriale che dovrebbe essere zen e rigenerante, non certo un'arma chimica contro effluvi indesiderati.

La composizione di questa fragranza unica è più simile a un'acqua aromatica che a un profumo classico. Le note dominanti sono lo zenzero kahili, il cardamomo e il coriandolo, che si fondono su un'essenza legnosa ma delicata. Il tutto è arricchito da accenti di pepe, delicate note floreali acquatiche e vetiver. È un profumo sobrio e trasparente, versatile, adatto sia a uomini che a donne. L'ideale sarebbe indossarlo principalmente in primavera-estate o durante il giorno, per apprezzarne al meglio la freschezza.

Essendo un'eau de toilette fresca, la sua persistenza è normalmente moderata. Per questo motivo, rende meglio se vaporizzata piuttosto generosamente su pelle e abiti.

Questo profumo del 2008 è stato il modo in cui Hermès ha celebrato l'India, interpretandola attraverso tutti i mestieri della maison. Con questa fragranza, Jean-Claude Ellena ha invitato a un viaggio alla scoperta di un'India sorprendente, in una regione e in una stagione ben precise. Un Jardin Après la Mousson offre uno sguardo inconsueto sul paese, mirato a suscitare nuove emozioni e a disperdere le idee preconcette e le immagini stereotipate legate al monsone, che spazza via il caos dei sentori e ridona alla terra ciò che il sole le ha tolto.

Insieme a Un Jardin en Méditerranée, una visita esclusiva a un giardino segreto, e Un Jardin sur le Nil, una passeggiata in riva al fiume, completa la celebre trilogia di Parfum-Jardin di Hermès.

Chi avrebbe mai detto che dietro una polemica sui presunti effluvi si nascondesse un gioiello olfattivo così esclusivo e con una storia così... esotica? Diciamo che il 'puzza-gate' è stato un'ottima vetrina per un profumo di nicchia, ormai introvabile. E forse ci ha anche aperto un mondo su cosa si nasconde (o si spruzza) dietro le quinte televisive. La prossima volta, magari, ci faranno un tour guidato dei profumi dei giudici. Che ne dite?