Spettacolo

Carlo Lorenzini, il papà di Pinocchio, nacque il 24 novembre di due secoli fa a Collodi Castello, frazione del Comune di Pescia, e il bicentenario è l'occasione per una serie di celebrazioni.

Un bicentenario tra mostre e francobolli

Le celebrazioni sono già a pieno regime. A Roma, nelle sale di Palazzo Firenze, sede della Dante Alighieri, è tutto pronto per l'inaugurazione della mostra «Col vivo splendore di Collodi. L'italiano che ride nel mondo», che resterà aperta fino al 3 febbraio. E non è finita qui: Poste Italiane e la Repubblica di San Marino stanno per emettere francobolli commemorativi. Altre esposizioni del cartellone del Comitato Nazionale per le celebrazioni sono allestite alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, all’Accademia della Crusca e al Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux. A Collodi, poi, al Parco Collodi, fino al 6 gennaio sarà visitabile la mostra diffusa «Carlo Lorenzini-Collodi 200: vita e opere di un intellettuale del Risorgimento», basata su una selezione di materiali dalla vasta Biblioteca Collodiana, la più ampia raccolta catalogata di documenti collegati alla vita e all'opera dello scrittore. Curata da oltre settant'anni, conserva edizioni italiane e straniere delle opere di Lorenzini, giornali e riviste, studi critici e materiali sulla letteratura per l'infanzia.

Collodi Castello, un borgo che sfida la gravità

Ma per immergersi davvero nella storia di Lorenzini, il posto giusto è Collodi Castello, una frazione "vertiginosa" del Comune di Pescia. Qui, nel borgo che sorge appena sopra il torrente Pescia Minore e risale al XII secolo, Un tempo si arrivava solo dopo aver superato due rampe di scale e lo sfarzoso arco di Villa Garzoni, ma oggi c'è anche una strada tortuosissima che si inerpica tra cartiere attive e i ruderi delle vecchie filande dismesse. Il borgo "rotola" giù dalla torre sopraelevata come una cascata di case medievali in pietra, un vero squadrone di fanteria in formazione verticale! Le sue stradine tortuose, più simili a mulattiere, i tetti "appiccicati" e i lavatoi pubblici sono già da soli una favola. Affreschi dedicati alla favola di Lorenzini si trovano un po' dappertutto, persino sugli sportelli dei contatori del gas. Questo ambiente, con le sue contese storiche tra Guelfi e Ghibellini, la posizione di confine tra i territori di Lucca e Firenze, le mura e i boschi della Valleriana tinti di rosso, giallo e marrone per il foliage, esercitò un fascino irresistibile sulla personalità in fieri di Lorenzini, che non fu solo il "papà letterario" di Pinocchio, ma anche intellettuale, volontario nelle guerre d'indipendenza, giornalista satirico, traduttore e lessicografo.

Pinocchio, un amico di famiglia

Nella parte bassa del borgo, il Parco Pinocchio e l'Osteria del Gambero Rosso, con una grossa balena disegnata sulla facciata, sono la dimostrazione che il burattino è di casa da decenni. Le sue immagini sono ovunque, persino sulla facciata delle Poste e nell'arredo urbano. I panettieri e coniugi Marcello e Chiara del Forno Selvaggi si dicono felici di questo anniversario, che festeggiano preparando tante torte. Hanno anche fatto dipingere un pannello dedicato a Pinocchio: per tutti loro, dicono, il burattino è vivo. Adele Tasselli lavora presso la sede della Fondazione nazionale Carlo Collodi, istituzione culturale no profit presieduta da Giordano Bruno Guerri, che da decenni promuove la cultura dei bambini. Riceve molte lettere di bimbi che scrivono al burattino.

Villa Garzoni, un gioiello botanico e teatrale

E poi c'è Villa Garzoni, la dimora settecentesca che i mercanti fiorentini eressero sui ruderi di un fortino medievale. Marco Cottini, responsabile del giardino, lo descrive come un parco assai teatrale, di matrice filosofica e botanica illuminista. Tra viali alberati, fontane, cascate, statue espressive e un po' "fané", il giardino ascende fino alla vasca della Fama. Il bambuseto e il labirinto sono stati restaurati, mentre per la palazzina nobile, con i suoi interni affrescati, e quella d'estate, ci vorranno altri fondi. Tassi, lecci, querce, altissime palme, il teatro di verzura e il padiglione rococò dei "Bagnetti", dove i signori si immergevano in vasche tra quinte scenografiche affrescate al suono dei flauti, rivelano un gusto raffinatissimo per la bellezza botanica. La "sfrontatezza" dei Garzoni, che costruirono la loro dimora sul confine e "di spalle" a Firenze, la città che li aveva costretti ad andarsene, fa sorridere ancora oggi. Inteneriscono anche le immagini in bianco e nero, esposte in biglietteria, del film "La ragazza del Palio", diretto da Luigi Zampa e interpretato da Vittorio Gassman e Diana Dors, girato proprio in questo giardino.