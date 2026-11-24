Spettacolo

La ventesima puntata del Grande Fratello Vip 9, andata in onda lunedì 23 novembre, ha shakerato un bel po' le dinamiche della Casa. L'obiettivo era chiarissimo: trovare il quarto finalista che si sarebbe unito ai già consolidati Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Ma tra sorprese e confronti incandescenti, ce n'è stato per tutti i gusti, a partire dal ritorno di una vecchia conoscenza e dalle riflessioni di un ballerino un po' in crisi.

Alessandra Mussolini e i primi colpi di scena

L'apertura della serata è stata con il botto grazie all'ingresso di Alessandra Mussolini, vincitrice della scorsa edizione. E no, non è tornata a mani vuote! Ha portato un sacco con dei doni: tre piume nere per le finaliste. Ha poi espresso grande stima per Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, complimentandosi per la bella intesa che, a suo dire, le ha dato una gran soddisfazione. Non è mancata una battuta sulla collaborazione in cucina tra Alessandro Varsi e Federica Morello, ma il vero show l'ha fatto proponendo un ballo ad Andreas Müller e lanciando una bella stoccata a Marina La Rosa, che a suo parere è troppo vicina al ballerino. L'incontro con le tre finaliste, però, è stato rimandato.

Subito dopo, i riflettori si sono spostati su Andreas Müller, che negli ultimi giorni è stato travolto da un bel po' di dubbi sul suo percorso nel reality. La sua crisi era stata alimentata anche dalle dichiarazioni della moglie Veronica Peparini, mostrate nella Casa durante la puntata precedente. Andreas ha subito messo le mani avanti, assumendosi la responsabilità di quanto emerso: “Questo rapporto sicuramente è stato molto cercato anche da me, perché questa avventura mi metteva un po' in dubbio e avere una persona che mi mettesse sicurezza è stato un punto di partenza da cui iniziare”. Ma la sorpresa più grande è stata la telefonata di Veronica Peparini: “In alcuni momenti non ti ho riconosciuto, ma penso che faccia parte delle dinamiche del gioco. Restano dentro il Grande Fratello Vip, perché conosco te e perché so che è così”. Una mezza gelata, diciamocelo.

Doppia eliminazione a un passo dalla finale

Il primo verdetto del televoto ha salvato Piera Meloni dall'eliminazione, ma il fuoco si è riacceso subito su Federica Morello. C'è chi la vedeva troppo isolata per strategia e chi, invece, la considerava solo particolarmente introversa. La discussione è degenerata fino a coinvolgere le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Per scoprire chi avrebbe lasciato la Casa, Ilary Blasi ha convocato Alessandro Varsi nella Nuvola e Federica Morello nella Mistery. Alla fine, il meno votato dal pubblico è stato Alessandro Varsi, che ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. Addio!

Dopo le esibizioni dello Showtime che hanno coinvolto Andreas Müller, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Federica Morello, è arrivato il momento delle nomination. La maggior parte dei voti è ricaduta su Federica Morello, che è stata costretta a trascinare con sé un altro concorrente al televoto flash. La sua scelta è caduta su Piera Meloni, accusata di essersi mostrata solo come la fidanzata di Roncaccia. Piera, a sua volta, ha puntato il dito contro Andreas Müller. E così, un nuovo televoto flash è stato aperto: il meno votato sarebbe stato eliminato per sempre.

Mentre i tre concorrenti erano in bilico, Alessandra Celentano ha incontrato nel Salottino le tre finaliste per capire la verità dietro il loro gioco. Ai suoi occhi, l'unica ad essere davvero sincera è stata Guendalina Tavassi.

Alla chiusura del televoto flash, il primo a salvarsi è stato Andreas Müller, lasciando Piera Meloni e Federica Morello in un testa a testa da brividi. Ad abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip 9, a un soffio dalla finale, è stata Piera Meloni. Il suo commento? “Mi dispiace non portare a casa la vittoria di questo GF, però mi porto molto di più: un Alessandro Roncaccia, degli amici, una consapevolezza diversa di me stessa nella mia vita”. Soddisfatta lei, contenti tutti.

Federica Morello quarta finalista e l'ultimo scontro

Ma le sorprese non erano finite! Un nuovo televoto flash è stato lanciato per eleggere il quarto finalista. Alessandro Roncaccia, che aveva superato indenne le precedenti nomination, ha scelto di sfidare Federica Morello. E indovinate un po'? Federica, che pochi minuti prima aveva già superato un televoto eliminatorio, è risultata la più votata ed è diventata la quarta finalista del Grande Fratello Vip 9! La sua reazione è stata da copione: “Per me è un sogno perché guardavo questo programma da piccolina con la mia famiglia, oggi sono qui e voglio arrivare fino in fondo”. Un classico, ma sempre emozionante.

Ora, Alessandro Roncaccia e Andreas Müller si contendono l'ultimo posto in finale. Ilary Blasi ha aperto il televoto della settimana, e il quinto finalista verrà decretato all'inizio della finale, in programma lunedì 30 novembre. Chi la spunterà tra i due? Ai posteri l'ardua sentenza, o meglio, al pubblico sovrano!