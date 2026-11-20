Personaggi

La suspense è finita! Da ieri sono disponibili su Amazon Prime Video tutte le sei puntate della seconda stagione di The Traitors Italia, l'avvincente reality game condotto dalla nostra Alessia Marcuzzi che, diciamocelo, ha tenuto tutti incollati allo schermo con un groppo in gola fino all'ultimo minuto. Un parterre di VIP di tutto rispetto, tra cui nomi che hanno fatto il giro del web come Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Gianluca Torre, Biondo, la mitica Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Awed, Valentina Nappi e Jolanda Renga, si è ritrovato a convivere in un castello da sogno (o da incubo?) con un solo, grande obiettivo: sopravvivere il più a lungo possibile e, soprattutto, scovare i perfidi traditori nascosti tra le fila dei leali.

L'episodio finale si è aperto subito col botto, con il gioco della Maledizione che ha visto sconfitto Filippo Magnini. Ma la vera bomba è arrivata poco dopo: Lorella Cuccarini si è rivelata essere l'intoccabile traditrice! Dopo che Awed e Valentina Nappi erano già stati messi al bando e smascherati come traditori, i sospetti su Lorella si sono fatti sempre più insistenti. Alla fine, all'ultima round table, i suoi compagni non ci hanno pensato due volte e l'hanno votata all'unanimità. Game over per la showgirl, che ha dovuto rivelare la sua vera natura, lasciando tutti a bocca aperta. Che colpo di scena, Lorella! Chi l'avrebbe mai detto?

Con l'ultima traditrice fuori dai giochi, il gruppo dei (presunti) leali ha continuato la sua spietata caccia. Questa volta è toccato a Biondo lasciare il castello, . Rimasti in quattro – Giulia Salemi, Daniele Gattano, Jolanda Renga e Pasquale La Rocca – hanno dovuto affrontare una decisione cruciale: terminare il gioco e dividersi il bottino o eliminare un altro concorrente. A rimetterci è stata Jolanda.

A questo punto, la tensione era alle stelle, quasi palpabile. Tre finalisti: Giulia Salemi, Daniele Gattano e Pasquale La Rocca. La posta in gioco era altissima e la strategia ha preso il sopravvento. Giulia ha votato per terminare il gioco, mentre Daniele e Pasquale hanno voluto metterla al bando. Senza pietà! E così, i vincitori assoluti di questa edizione, e detentori del prezioso montepremi, sono stati i leali Daniele Gattano e Pasquale La Rocca. A differenza della prima edizione, in cui i traditori erano arrivati fino alla fine, questa volta la fredda logica dei leali ha avuto la meglio, dimostrando che a volte, per vincere, bisogna essere più "traitor" dei veri traditori!

E voi, siete contenti di questo finale o avreste voluto vedere trionfare qualcun altro? Fatecelo sapere!