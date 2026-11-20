Personaggi

Corrado Augias ci ha lasciati a 91 anni, lasciando un vuoto non da poco nel mondo del giornalismo e della televisione italiana. Ma ha scelto lui stesso i momenti del suo congedo televisivo.

La7 ha infatti in programma un appuntamento speciale per lunedì 23 novembre 2026, come confermato da Andrea Salerno, Direttore di rete, ai microfoni dell'AdnKronos. Il titolo non è ancora definitivo, ma probabilmente sarà "Ciao Corrado". Salerno ha spiegato che hanno lavorato insieme fino alla fine e che Augias stesso ha scelto i momenti da mettere in scaletta.

Che classe, che lucidità disarmante! Scegliere il proprio "coccodrillo" televisivo è un gesto che, secondo la fonte, Augias condivide con Camilleri e altri grandi intellettuali. Una scelta, spiega la fonte, che evita la retorica e punta sulla vitalità.

Su X, in un messaggio di saluto, La7 si è stretta ai familiari di Augias e ha ringraziato il giornalista per il lavoro fatto insieme.

Questo "ultimo viaggio insieme" attraverso il piccolo schermo andrà in onda su La7 lunedì sera, 23 novembre 2026, e sarà disponibile anche su La7Play. Diciamocelo: quanti di noi vorrebbero poter curare la propria "playlist" finale con tanta disinvoltura?