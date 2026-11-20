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Martedì 17 novembre 2026, la televisione italiana ha registrato ascolti con esiti contrastanti, con un chiaro vincitore in prima serata e diverse sorprese (e delusioni) lungo tutta la giornata. Prepariamoci a scoprire i numeri, perché c'è stato un vero plebiscito per alcuni e un disastro totale per altri.

Prime Time: Rai1 vs Canale5

Inutile girarci intorno: Rai1 ha stracciato tutti. Il film evento 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk ha incollato davanti allo schermo ben 3.831.000 spettatori, conquistando un clamoroso 23.9% di share. Un successo pazzesco, che ha doppiato la concorrenza. Su Canale5, infatti, Un mondo a parte si è fermato a 1.793.000 spettatori e al 12.3% di share. Un divario enorme, che la dice lunga su chi ha convinto di più il pubblico.

Anche la sette ha fatto la sua figura, con DiMartedì che ha raccolto 1.596.000 spettatori e il 10.2%, e l'8.8% con DiMartedì Più. Su Rete4, Verità Nascoste ha totalizzato un buon 8.1% con 1.016.000 spettatori dopo la presentazione. Italia1, con le ATP Finals 2026 – Zverev-Shelton, si è fermata al 4% con 812.000 spettatori. X Factor su Tv8 ha catturato 505.000 spettatori (4%), mentre sul Nove Comedy Match ha radunato 610.000 spettatori (3.7%).

I flop della serata? Senza dubbio Un amore a 5 stelle su Rai2, con un 3.7% di share, e Filorosso su Rai3, che, dopo una lunga presentazione al 2.4%, ha segnato un disastroso 1.9%. Non è andata meglio a Forgive Us All su Rai4 (1.6%), Il pistolero su Iris (1.4%) e The Gunman su RaiMovie (1.1%).

Access e Preserale: La Gara per la Cena

Nella fascia dell'access prime time, la sfida è stata più equilibrata, ma con Rai1 ancora in testa. Affari Tuoi ha fatto il botto con 4.788.000 spettatori e il 23% di share, battendo di poco La Ruota della Fortuna di Canale5, che ha comunque totalizzato 4.345.000 spettatori con il 21%. Ottimo anche Cinque Minuti su Rai1 con il 22% e Gira La Ruota della Fortuna con il 18% su Canale5. Otto e Mezzo su La7 ha conquistato un solido 10% con 2.085.000 spettatori, mentre Gruber nell'access ha superato i due milioni di spettatori con il 10% di share.

Per quanto riguarda il preserale, L’Eredità su Rai1 ha dimostrato di essere un vero rullo compressore, coinvolgendo 4.347.000 spettatori con un incredibile 25.7% di share. La Sfida dei 7 ha ottenuto il 23.6%. Su Canale5, Caduta Libera ha raccolto 2.361.000 spettatori e il 15.2% (12.4% per la Sfida). I TGR su Rai3 hanno avuto il 14.7% con oltre 2.5 milioni di spettatori. Su Rete4 10 Minuti e La Promessa sono rimasti sopra il 5% di share.

Il Daytime: Mattino e Mezzogiorno

Anche nelle fasce diurne, la competizione è stata serrata. Al mattino, il TG1 delle 8 ha sfiorato il 25% di share con 1.116.000 spettatori, mentre il TG5 Mattina delle 8 ha raccolto il 22.2% con quasi un milione di spettatori. Unomattina su Rai1 ha avuto il 20.4%, e Mattino Cinque su Canale5 ha registrato oltre il 20% nella seconda parte.

Al pomeriggio, il programma della Balivo si è confermato con ascolti tra il 16% e il 18.9%. A mezzogiorno, È Sempre Mezzogiorno su Rai1 ha conquistato 1.690.000 spettatori (18.3%), battendo Forum su Canale5 che si è fermato al 18.2% con 1.240.000 spettatori. Storie Italiane ha toccato il 16% nella seconda parte e il 18.7% nella prima.

Sul fronte dei programmi meno visti al mattino, troviamo Baywatch su Rai2 con poco più del 2% e, su Italia1, Walker Texas Ranger e Station 19 con l'1% di share circa.

Insomma, martedì è stato il giorno di Rai1, ma la TV offre sempre qualcosa per tutti. E tu, cosa hai guardato?