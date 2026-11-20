Personaggi

Ragazzi, ma siete pronti per il gran finale di Doc – Nelle Tue Mani 4? Dopo due anni di assenza, la serie di Rai 1 con l'attore Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti si avvia alla conclusione con gli ultimi due episodi. Sedici episodi, divisi in otto prime serate, ci hanno accompagnato ogni giovedì dal 1° ottobre 2026 tra i corridoi del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Ma ora, la tensione è alle stelle!

Nel penultimo episodio, il quindicesimo, intitolato “Incubi”, ci aspetta un bel caos: Doc si mette a cercare Matteo, che è sparito dal reparto e rischia di dire addio alla sua specializzazione. Non bastasse, arriva in ospedale Cecilia Tedeschi per un tentativo di fecondazione assistita, un caso che mette davvero in difficoltà Giulia. Lei, poverina, deve pure lottare con Stefano e Damiano per salvare l’Ambrosiano da un destino che sembra segnato. E i dubbi che tutti si siano fidati della persona sbagliata? Sembrano sempre più concreti, ahia!

La resa dei conti è qui

Ma il vero colpo di scena arriva con l’episodio finale, il sedicesimo, “Dalla stessa parte”. Siamo arrivati al dunque, amici! Il Policlinico è stato venduto, punto. Ma, come in ogni drama che si rispetti, un ricovero inaspettato potrebbe essere l'ultima, disperata speranza per salvare l’ospedale e svelare tutta la verità dietro lo scandalo che l’ha travolto. Nel frattempo, Matteo finalmente scopre chi è il responsabile della morte di suo padre e, ovviamente, inizia a meditare vendetta. E non è finita: anche Doc si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell’Ambrosiano. Insomma, si salvi chi può, o meglio, chi ce la fa! La serie ci ha abituati a emozioni forti, ma questa volta hanno proprio tirato fuori l'artiglieria pesante. Voi per chi tifate?