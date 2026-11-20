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Tenetevi forte, perché l'8 dicembre 2026 arriva una roba che farà brillare gli occhi ai fan di Cesare Cremonini: in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sbarca "Cremonini – Amateur Forever", il documentario diretto da Pepsy Romanoff che scava a fondo nella genesi del suo decimo album di inediti, "Amateur". Non è il solito backstage patinato, ma un viaggio che promette di esplorare le ragioni più intime e personali che hanno spinto Cesare a rimettersi in gioco.

Per chi non lo sapesse (ma dubitiamo fortemente), Cesare Cremonini è uno dei cantautori italiani più amati, la voce dietro i Lùnapop prima e una carriera solista piena di successi dopo. Ora, però, sembra aver sentito il bisogno di andare oltre le aspettative, e questo documentario è il racconto di quella ricerca.

L'Anima di "Amateur": Oltre il Disco

Il cuore di "Amateur Forever" batte forte, puntando a svelare non solo come nasce un album, ma cosa c'è dietro le scelte artistiche e personali che portano un artista a creare. Cesare racconta il suo desiderio bruciante di mettere in discussione ogni certezza, di ritrovare quella libertà creativa che solo pochi riescono a mantenere, e di dare vita a un gesto artistico che lui stesso ha definito coraggioso. Attraverso immagini inedite, momenti di pura intimità e riflessioni profonde, il documentario ci porta nella testa di un artista che non ha paura di guardarsi dentro.

Il Viaggio Creativo: Tra Londra e L'Attesa Che Diventa Arte

Il racconto prende il via a marzo, a Londra, dove Pepsy Romanoff raggiunge Cesare. E qui la cosa si fa interessante: Cremonini è da solo, senza un copione, senza direttive. Pepsy è lì per documentare la nascita di "Amateur". La macchina da presa si intrufola nello studio di registrazione, catturando dialoghi genuini con i musicisti, momenti spontanei, dubbi che assalgono, intuizioni improvvise e quelle riflessioni che plasmano le decisioni chiave dell'album. Non è solo un processo solitario: Salmo, Malika Ayane, Fabri Fibra e Donny McCaslin sono stati parte di questa esperienza, condividendo il percorso e aggiungendo le loro sfumature a questa folle avventura.

Ma la vera chicca arriva a settembre, sei mesi dopo le riprese londinesi. Cesare è atteso per un'intervista importante, di quelle che contano, ma non si presenta. Pepsy e la troupe aspettano e proprio questa attesa, questo vuoto inaspettato, diventa il punto di partenza per rivivere i giorni intensi trascorsi a Londra. Quando finalmente Cesare arriva, si mette a nudo con una sincerità disarmante, tornando su quelle scelte, quelle idee e quelle riflessioni che lo avevano portato a definire il disco il suo più grande fallimento.

"Amateur Forever": Un Manifesto Di Libertà

La filosofia di Cesare emerge chiara: Cesare spiega che per raccontare la verità con la musica servono esperienze personali che hanno bisogno di tempo. È da questa consapevolezza che nasce "Amateur", un disco con cui Cremonini ha deciso di fregarsene delle facili certezze, di non lasciare che i successi passati diventassero una gabbia per la sua libertà creativa. Ed è proprio questo il significato profondo di "Amateur Forever": essere per sempre liberi. Liberi di rischiare, di cambiare direzione, di continuare a fare musica prima di tutto per amore, e non per le classifiche o le aspettative. Una lezione che dovrebbero imparare in molti, vero?

Dall'Intimità al Palco: L'Evoluzione del Racconto

Anche le immagini del documentario seguono questa evoluzione tematica. Si parte dalle riprese spontanee, girate a luci basse e con la telecamera a mano durante i giorni londinesi, per arrivare a quelle del concerto. Qui tutto cambia dimensione: le riprese diventano più strutturate, le luci del palco avvolgono ogni dettaglio, la magia della performance prende il sopravvento. Due modi diversi, ma entrambi potenti, per raccontare lo stesso artista e la sua ostinata ricerca di libertà. Il cerchio si chiude un mese dopo, sul palco dell'O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, dove le canzoni di "Amateur" prendono vita, completando un progetto nato a immagine e somiglianza del suo creatore.

La collaborazione tra Sky e Cesare Cremonini, già avviata da tempo, si rafforza così, dimostrando la volontà di Sky di essere un vero alleato degli artisti italiani, raccontando non solo il loro talento scintillante, ma anche le scelte, le fatiche e i momenti di svolta che ne segnano il percorso. Quindi, segnatevi la data: questo documentario sembra una vera bomba, di quelle che lasciano il segno. Non siete curiosi di vedere cosa significa per Cesare essere "Amateur Forever"?