Personaggi

Eravamo quasi pronti a comprare i confetti, e invece... Un'altra coppia storica di Temptation Island ci ha spezzato il cuore (e l'illusione dell'amore eterno). Stiamo parlando di Valeria Liberati e Andrea Ciavy Maliokapis, che dopo ben undici anni insieme hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione.

La notizia, arrivata nelle scorse ore, è stata un fulmine a ciel sereno per molti fan. I due erano stati protagonisti della settima stagione del reality, quella che per prima aveva unito coppie "nip" e "vip". All'epoca, Valeria desiderava andare a convivere, mentre Ciavy si mostrava decisamente più restio a fare il grande passo, un copione che abbiamo visto e rivisto ma che ci appassiona sempre.

Durante il programma di Canale 5, la coppia non si era certo risparmiata, tra tensioni, dubbi sui sentimenti (ma vah?) e accuse reciproche. Ricordiamo bene quel confronto acceso nella terza puntata che li aveva portati a uscire separati dall'isola delle tentazioni. Classico, ci aspettavamo il peggio.

Ma la loro storia non era finita lì, anzi! Dopo la fine delle riprese, ci sono stati riavvicinamenti e momenti di distanza, con Valeria che aveva anche raccontato di un percorso personale di crescita. Insomma, un'altalena emotiva che durava da una vita. E nonostante tutto, in tutti questi anni non si erano mai lasciati definitivamente, almeno fino a questo momento.

Ora però il sipario è calato per davvero. Valeria ha annunciato sui social la fine con il suo storico compagno, con parole che suonano un po' come un addio a un'era: “Ci sono capitoli che non avrei mai immaginato di chiudere e strade che pensavo avrei percorso per sempre. Ma la vita non sempre segue i programmi che avevamo immaginato. Il coraggio più grande è accettare che alcune cose debbano finire per lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Alcune cose resteranno per sempre parte di noi, anche quando decidiamo di cambiare rotta!”.

A confermare la rottura, ovviamente, ci ha pensato anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue storie ha ribadito l'annuncio di Valeria, aggiungendo il lapidario “Dopo 11 anni e’ finita tra Valeria e Ciavy”. Undici anni, gente. Chi è che non vorrebbe un amore così (a parte la fine, ovvio)?