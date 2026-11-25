Spettacolo

Addio campagna umbra, benvenuta Milano! Luca Argentero, attore, modello e personaggio televisivo, e Cristina Marino hanno fatto le valigie e lasciato la quiete di Città della Pieve per trasferirsi nel cuore pulsante del capoluogo lombardo. La scelta? Un mix tra esigenze lavorative – tra cinema, tv, teatro e fitness non si fermano un attimo – e la comodità per i loro figli, Nina Speranza e Noè Roberto, anche in vista del prossimo arrivo di un terzo bebè.

La loro nuova base si trova a Porta Nuova, un quartiere che è un concentrato di modernità e stile, a pochi passi dai grattacieli, il famoso Bosco Verticale e il parco Biblioteca degli Alberi. E per i dettagli dell'appartamento, tenetevi forte: il design è minimalista e tra le caratteristiche dell'appartamento ci sono gli scivoli. E noi che pensavamo al solito divano componibile!

Insomma, dal verde bucolico a una giungla d'asfalto super chic, con tanto di attrattive per i più piccoli. Voi cosa ne pensate di questa svolta urban-chic?