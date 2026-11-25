Spettacolo

Mina che con le nuove generazioni ci sa fare da sempre, ma proprio sempre! Dopo il duetto pazzesco con Blanco nel 2023, ora è arrivata la notizia che fa saltare dalla sedia: la nostra Tigre di Cremona potrebbe essere la sorpresa più grande del prossimo album dei Måneskin, atteso per febbraio. Sembra che la band romana le abbia inviato un paio di canzoni e lei, da vera diva, ne abbia scelta una per una collaborazione che finirà dritta dritta nel disco che seguirà l'ultimo album. Onestamente? Un feat così non lo vedevamo arrivare, ma è il colpo di genio che non sapevamo di volere.

Secondo le voci, il nuovo lavoro del gruppo guidato da Damiano David avrà una sola traccia in italiano, una in spagnolo e tutto il resto in inglese. Un modo per ribadire la loro vocazione internazionale dopo le avventure soliste dei componenti, prima di riunirsi in grande stile sul palco del Festival di Sanremo e poi al Coachella per lanciare il progetto. Insomma, i Måneskin puntano sempre più in alto, e Mina è la ciliegina sulla torta rock.

Ma non è finita qui, perché per Mina questa è solo l'ennesima collaborazione di prestigio in un momento artistico super intenso. La sentiremo anche nella colonna sonora del nuovo film di Ferzan Özpetek, Nella gioia e nel dolore, con ben due brani inediti. Uno di questi, già annunciato, è Sopravvivo. E c'è di più: nel film ci sarà anche una sua versione personale in portoghese di Eu sei que vou te amar di Vinicius De Moraes e Antonio Carlos Jobim. Una chicca che la mette a confronto ideale con un'altra leggenda, Ornella Vanoni, che lo reinterpretò in italiano cinquant'anni fa con il titolo Io so che ti amerò nel suo album La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria. Due mostri sacri, la stessa canzone. Che dire? La classe non è acqua, e l'energia di Mina è infinita. Non ci resta che attendere per sentire queste perle, o no?