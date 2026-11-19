Personaggi

La Rai, o meglio, "Rai2, la rete del buonumore", si ritrova di nuovo al centro di una bufera. Dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto il giovane Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando Con Le Stelle, e un'inchiesta di Selvaggia Lucarelli legata a Diaco, ora è il turno di BellaMa. Questa volta, la faccenda tocca da vicino il concetto stesso di inclusione sociale, con un retroscena che ha dell'incredibile e che getta un'ombra pesante sull'attenzione ai dettagli dell'azienda.

Matteo Casavecchia, un content creator italiano con disabilità che racconta con sagacia e ironia la sua quotidianità in carrozzina sui social, è stato invitato alla trasmissione BellaMa per condividere la sua esperienza. L'idea era nobile: dare risalto a tematiche importanti come l'inclusione sociale, mostrando quanta strada è stata fatta e quanta ancora ne resta da percorrere nel nostro Paese. Ma la realtà ha superato ogni aspettativa, in negativo.

L'invito all'inclusione... e la doccia fredda

Dopo l'entusiasmo per il modo in cui Matteo e sua moglie si sono raccontati in studio, tra commozione e aneddoti, l'esperienza televisiva sembrava conclusa nel migliore dei modi. Fino a quando, rientrati a casa, Casavecchia ha deciso di raccontare la verità in un reel che ha immediatamente fatto il giro del web. Quello che doveva essere un semplice video di ringraziamento si è trasformato in una denuncia diretta e amara.

Matteo inizia il suo video ringraziando la trasmissione per l'esperienza, con un sorriso appena accennato e lo sguardo fisso sulla telecamera. Un inizio che lasciava presagire solo parole di gratitudine, ma la stoccata era dietro l'angolo.

Un hotel, troppi ostacoli

Matteo ha rivelato che, dopo sei ore di viaggio, lui e sua moglie sono arrivati nell'hotel prenotato dalla Rai e lì sono iniziate le "sorprese". La prima, minore, l'assenza di un parcheggio riservato. Ma il vero choc è arrivato una volta entrati in camera. Il bagno, ha raccontato Casavecchia, era totalmente inaccessibile. Nel video, registrato in presa diretta, si vede chiaramente la carrozzina che non riesce a passare all'interno del bagno.

Di fronte a questa situazione assurda, Matteo ha chiesto un cambio camera alla direzione dell'hotel. La risposta? Un secco no. L'unica camera accessibile per persone con disabilità era già occupata. Questo ha evidenziato una falla enorme nella gestione dell'ospitalità da parte della produzione Rai. Secondo Casavecchia, la Rai non aveva considerato questa sua necessità, e lui ne sottolinea il paradosso.

Il controsenso che urla

Ed è qui che la vicenda diventa emblematica. Essere invitato a parlare di disabilità e di quanto sia fondamentale l'inclusione, per poi vivere in prima persona le stesse difficoltà e barriere di cui si intendeva discutere, è un "profondo controsenso" come lo ha definito Matteo. Una rivelazione che mette la Rai e la trasmissione BellaMa in una posizione davvero scomoda, soprattutto considerando il periodo già turbolento per la rete.

Il video di Matteo Casavecchia non è passato inosservato, tutt'altro. Ha raccolto centinaia di migliaia di interazioni ed è stato condiviso anche da Selvaggia Lucarelli, a dimostrazione di quanto la questione abbia toccato un nervo scoperto. Questa mancanza di attenzione non è solo un errore logistico, ma un vero e proprio passo indietro in termini di responsabilità ed etica del lavoro, principi che dovrebbero essere alla base di qualsiasi azienda, specialmente una pubblica come la Rai. Ignorare le necessità di un ospite con disabilità, soprattutto quando l'invito era proprio a parlare di queste tematiche, denota una leggerezza che stride con il messaggio che si vuole veicolare.

L'azienda di Viale Mazzini dovrà riflettere seriamente su questo episodio. Sarà la volta buona che qualcuno si ricordi che l'inclusione non è solo un tema da talk show, ma una realtà da garantire a tutti, partendo dalle piccole, grandi cose?