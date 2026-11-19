Spettacolo

È guerra aperta nel mondo dello spettacolo, e questa volta le star si affrontano in tribunale. Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, ha dato mandato al suo avvocato, Alberto Misiani, di preparare una querela per diffamazione aggravata contro Fabrizio Corona e l'ex calciatore Stefano Bettarini. Il motivo? Le dichiarazioni fatte durante una puntata, andata in onda lunedì 16 novembre 2026, sul canale YouTube di Corona.

Al centro della questione ci sono le affermazioni di Giacomo Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, che ha raccontato la sua esperienza nella redazione di BellaMa’. Secondo il giovane, i suoi due anni nel programma di Rai 2 sarebbero stati segnati da urla e comportamenti aggressivi da parte di Diaco. Giacomo ha descritto un clima di lavoro difficile e contrasti crescenti, che sarebbero esplosi per un episodio apparentemente marginale, legato a un reel che lui si era rifiutato di modificare.

La reazione di Diaco, a detta di Bettarini Jr., sarebbe stata durissima: "Ma stiamo scherzando? Non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino. Ti prendo a calci in culo". Da quel momento, Diaco avrebbe iniziato a metterlo in difficoltà, arrivando a fare delle vere e proprie scenate, anche pubbliche.

Fabrizio Corona, nel suo programma, ha poi sostenuto che Simona Ventura sarebbe intervenuta con il figlio per evitare l'incontro di persona. Su questo punto, però, non ci sono riscontri o conferme.

Non è la prima volta che Diaco finisce tra gli avvocati in queste settimane. Già il 3 novembre 2026, l'intervista all'ex sacerdote e concorrente di Ballando con le stelle, Ravagnani, a BellaMa’ aveva scatenato un polverone per i toni e l'ingerenza nella vita privata. Dopo esposti e scuse pubbliche della Rai, Diaco aveva ammesso l'errore sui toni, ma aveva comunque annunciato querele contro chi insinuava "avance mai avvenute". Sembra che per il conduttore il motto sia: chi si ferma è perduto… o querelato!

Chi avrà la meglio in questa nuova battaglia legale? Prepariamoci a popcorn e toga, perché la saga continua.