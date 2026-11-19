Spettacolo

Martedì 24 novembre il Lago di Como si prende di nuovo la prima serata di Rai 1 con "Una finestra vista lago", la nuova fiction ispirata ai romanzi dello scrittore bellanese Andrea Vitali. E non stiamo parlando di spiccioli: per le due stagioni, Regione Lombardia ha sganciato ben 600mila euro tramite il bando "Lombardia per il cinema", contribuendo a un progetto dal costo complessivo superiore ai dieci milioni di euro. Il progetto ha comportato circa 968mila euro di spese sostenute in Lombardia, e la Regione ha destinato 300mila euro a ciascuna delle due stagioni.

Per ricreare l'Italia degli anni Trenta, la produzione ha scelto cinque comuni del Comasco: Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. La troupe ha lavorato sul territorio per quindici giornate, tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2025, sulle 88 complessive della produzione. Tra le location d'eccezione spunta Villa Pizzo a Cernobbio, oltre a scorci del lungolago, imbarcaderi e piazze ed edifici storici trasformati. Fin qui tutto ok, ma c'è un twist che fa un po' sorridere: Bellano, paese natale dello scrittore Andrea Vitali e fonte d'ispirazione per la serie, non è tra i luoghi di ripresa confermati. Le riprese si sono svolte anche sul lago d'Orta, in Piemonte, a Orta San Giulio e Miasino, dove sono state ambientate molte scene del paese immaginario di Bellamo, e a Roma.

Ma di cosa parla questa serie che promette di farci sognare le sponde del lago? La storia ci catapulta negli anni Trenta a Bellamo, il paese immaginario sulle rive del lago di Como. Il protagonista è Ernesto Maccadò, un giovane maresciallo dei carabinieri che arriva dalla Calabria con la moglie Maristella. Il suo compito? Conquistare la fiducia di una comunità non proprio abituata agli estranei, tra indagini, personaggi eccentrici, diffidenze e piccoli misteri di provincia.

La serie è diretta da Marco Pontecorvo e si basa su ben quattro romanzi di Vitali: "Nome d'arte Doris Brilli", "Certe fortune", "Un uomo in mutande" e "La signorina Tecla Manzi". La presentazione in anteprima è avvenuta martedì 17 novembre al Cinema di Bellano – lì sì! – con scrittore, regista, attori protagonisti e rappresentanti istituzionali. L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha già sottolineato il valore della serie anche per la promozione del territorio.

La prima stagione, composta da otto episodi da cinquanta minuti, sarà distribuita in quattro serate, sempre in prima serata su Rai 1. Insomma, un bel tuffo nel passato con vista lago.