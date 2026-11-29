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Ormai non è più una semplice intervista, ma un vero e proprio rito scaramantico. Fabio Fazio è diventato l'amuleto dei direttori artistici di Sanremo: dopo Amadeus e Carlo Conti, tocca a Stefano De Martino fare tappa a Che tempo che fa prima di affrontare il suo primo battesimo all'Ariston. Il conduttore di Affari Tuoi è l'ospite della puntata di domenica 29 novembre, in un momento strategico visto che mancano meno di due settimane all'annuncio dei big per l'edizione 2027.

Non sappiamo se la poltrona di Fazio porti davvero fortuna, ma è senz'altro diventata una tappa obbligatoria della marcia di avvicinamento al Festival. De Martino, che era già stato ospite dello show lo scorso aprile, userà l'occasione per raccontare i dettagli del suo debutto come direttore artistico. La strategia sarà quella del "dire e non dire": alimentare la curiosità e spiegare la propria idea di Festival, ma senza svelare troppo presto i nomi dei cantanti in gara.

Il clima è quello dell'attesa: a nove mesi dalla kermesse, Stefano aveva già scherzato sui preparativi, dichiarando: "Siamo al momento del concepimento". Ora che il tempo volge al termine, è quasi arrivato il momento di conoscere il nascituro.

L'appuntamento decisivo per i fan è fissato per venerdì 11 dicembre. In quella data, su Rai1, andrà in onda Sarà Sanremo, dove De Martino ufficializzerà i nomi dei 23 big che parteciperanno alla 77ª edizione del Festival. A loro si aggiungerà poi il vincitore della sfida tra i sei giovani finalisti.

Oltre a De Martino, nel salotto di Fabio Fazio per domenica 29 novembre ci saranno Ambra Angiolini, Nanni Moretti, Max Pezzali, Roberto Burioni, Orietta Berti e Michele Serra. Tuttavia, chi segue Sanremo avrà le orecchie ben tese proprio durante l'intervista a Stefano. Perché, come si sa, il Festival inizia molto prima che si accendano le luci dell'Ariston e, ormai, passa inevitabilmente dalla poltrona di Fazio.

Intanto, secondo Il Messaggero, Carlo Conti porterà il modello Sanremo in prima serata anche per lo Zecchino d'Oro 2026. La 69ª edizione del festival per bambini sarà trasmessa su Rai 1 venerdì 4 dicembre da Roma, negli studi Fabrizio Frizzi, poiché l'Antoniano di Bologna è in ristrutturazione. A contendersi la vittoria saranno 14 canzoni interpretate da 23 bambini, con Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Sanremo, come presidente della giuria degli adulti. Tra gli autori dei brani, sempre secondo Il Messaggero, torna Cristiano Malgioglio dopo 50 anni.