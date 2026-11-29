Spettacolo

Nikita Perotti, che l'anno scorso ha vinto Ballando con le stelle insieme ad Andrea Delogu, quest'anno torna in pista in coppia con Aurora Ramazzotti. Tra un passo e l'altro, il coreografo ha aperto il cuore su un percorso fatto di grandi soddisfazioni ma anche di momenti di smarrimento, raccontando come la danza sia diventata il suo unico vero modo per liberare le emozioni.

Il corto circuito con i giudici e la svolta

Non tutto è stato semplice con la giuria di Ballando. Nikita ha ammesso di aver vissuto un vero e proprio periodo di nebbia, in cui i commenti dei giudici lo hanno profondamente disorientato. Il problema è stato il contrasto tra le richieste: all'invito a dare di più è seguita la critica di aver esagerato. Anche quando ha provato a concentrarsi sulla pulizia dei passi, la risposta è rimasta che poteva fare di più.

Questa situazione lo ha portato a perdere il suo stile personale, perché si è ritrovato a inseguire i giudizi altrui invece di seguire l'istinto. La svolta è arrivata con la coreografia di moderno: Nikita ha deciso di smettere di cercare l'approvazione esterna e di tornare a essere se stesso, dimostrando a tutti di cosa fosse capace. Il risultato è stato positivo e gli ha permesso di ritrovare la sua identità artistica.

Il rapporto con Aurora e il distacco dai gossip

In questo contesto, Aurora Ramazzotti è stata fondamentale. Nikita descrive Aurora come una persona spontanea e capace di lasciarsi andare, qualità che gli hanno trasmesso leggerezza e l'hanno aiutato a superare la paura durante le prove in sala. Nonostante l'impegno profuso, il coreografo ha sofferto quando i commenti della giuria si concentravano su di lui invece che sul percorso della partner, specialmente quando Aurora condivideva momenti difficili della sua vita attraverso le clip.

Per quanto riguarda i presunti attriti e le gelosie tra colleghi citate da Mariotto, Nikita ha preferito fare muro. Si definisce una persona introversa che ha bisogno della propria tranquillità e della musica per lavorare. Si sente vivere in una bolla, focalizzato solo sul proprio percorso e su quello di Aurora, ignorando completamente ciò che accade intorno a lui per evitare dinamiche tossiche.

La sfida delle nuove generazioni e l'illusione dei social

Nikita ha espresso una riflessione amara sulla sua generazione, evidenziando come in Italia sia ancora difficile per i giovani ottenere spazio e fiducia dagli adulti. Sebbene si consideri fortunato per le opportunità ricevute da Milly Carlucci e Andrea Delogu — che lo ha chiamato anche nel programma La porta magica — riconosce che per molti coetanei la strada è in salita.

Secondo il coreografo, il vero problema oggi sono i social network. Il bombardamento continuo di immagini di vite irreali crea modelli di successo distorti, spingendo i ragazzi a un confronto costante che li porta a perdere di vista i propri obiettivi. Questo clima, a suo dire, ha generato una mancanza di ambizione: Nikita si dice basito quando, chiedendo a un giovane quale sia il suo sogno, riceve come risposta un semplice boh. Molti tenderebbero ad accontentarsi di un lavoro qualunque, accantonando il proprio potenziale.

La danza come valvola di sfogo

Per Nikita, la danza non è solo tecnica, ma un'arma emotiva. Essendo un ragazzo empatico che tende a risolvere i problemi da solo e a tenere tutto dentro, non riesce spesso a esprimere a parole ciò che prova nella vita reale. La coreografia diventa quindi l'unico momento in cui può finalmente liberarsi e vivere emozioni che altrimenti rimarrebbero accumulate.

Consapevole di avere meno esperienza e un bagaglio artistico meno ampio rispetto ad altri concorrenti, ha scelto di combattere "con il cuore", portando nelle sue performance ciò che vive davvero. Questa dedizione al lavoro e all'arte ha però un prezzo: il tempo per lo svago e per gli amici è pochissimo, anche se cerca di creare dei momenti di normalità nonostante gli impegni.

Infine, Nikita ha espresso grande stima per i coetanei che hanno partecipato alle recenti manifestazioni di piazza, definendolo un atto di coraggio. Ha confermato di essere stato anche lui tra la folla, supportando chi ha deciso di non subire più e di lottare per avere certezze e un futuro.