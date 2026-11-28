Spettacolo

Ci sono settimane in cui basta uno sguardo al red carpet per ritrovare tutta la voglia di giocare con la moda, e questa è stata sicuramente una di quelle. Tra abiti che sembrano usciti da un sogno e silhouette capaci di raccontare personalità molto diverse, le celeb hanno dimostrato che vestirsi bene non significa necessariamente seguire le regole. A volte basta un colore inaspettato, una schiena scoperta o un gioiello che cattura la luce al momento giusto per creare un look incredibile.

Gwyneth Paltrow, l'attrice e cantante statunitense, ha quel talento raro di rendere desiderabile anche la più semplice delle scelte, trasformando la sobrietà in qualcosa di pazzesco. Ha indossato un completo firmato Michael Kors Fall 2026 che punta tutto su linee pulite e un'eleganza mai ostentata. È la sicurezza di chi non ha bisogno di aggiungere troppo per lasciare il segno: se il minimalismo avesse un volto, probabilmente sarebbe il suo. E per completare il tutto, ha scelto una borsa Hermès, il tocco chic di cui tutte abbiamo bisogno.

Olivia Dean, la cantante e compositrice inglese, continua a regalarci ottime ragioni per seguirla, sia dentro che fuori dal palco. Per i LOS40 Music Awards di Barcellona ha scelto un abito Conner Ives della collezione Primavera 2027. Il capo in satin rosa e avorio sembra quasi dipinto con le sfumature di un pesce tropicale, con un tessuto che accompagna il corpo attraverso pannelli morbidi e sinuosi. Ma il vero colpo di scena è la schiena profondamente scoperta che ruba completamente la scena. Un look romantico, certo, ma con quel twist inaspettato che lo rende tutt'altro che prevedibile.

Infine, Marion Cotillard, l'attrice francese, ha inaugurato il suo impegno come giurata con un abito Chanel Primavera 2027 che sembra custodire una vera costellazione. Le piccole decorazioni luminose si posano su una silhouette essenziale, mentre la gonna trasparente aggiunge leggerezza senza però togliere spazio alla bellezza dei dettagli. Per quanto riguarda gli accessori, ha scelto i gioielli di Alta Gioielleria Chanel, tra cui spicca un anello in oro bianco e diamanti della collezione Ruban, ispirato ai fiocchi immaginati da Gabrielle Chanel nel 1932. Un piccolo capolavoro da indossare per una serata che aveva già tutta l'aria di una notte speciale.

E voi, quale di questi look avete amato di più? Se siete in cerca di ulteriore ispirazione, date un'occhiata a tutte le nostre Best Dressed of the Week: il red carpet non smette mai di sorprenderci.