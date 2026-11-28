Spettacolo

C'è un incendio acceso sui social negli Stati Uniti e la miccia è stata una dichiarazione di Jennifer Lopez. L'attrice e cantante ha rilasciato un'intervista al New York Times che è finita dritta nel tritacarne di Instagram e TikTok, scatenando un dibattito accesissimo che non accenna a fermarsi.

Il cuore della polemica riguarda il tema del pregiudizio legato alle origini latine di J.Lo. Durante l'intervista, la star ha sostenuto che la sua carriera cinematografica non sia mai riuscita a decollare come avrebbe voluto proprio a causa del colore della sua pelle, giudicato troppo scuro rispetto ai canoni estetici di Hollywood.

Le parole che hanno fatto esplodere il web

Tutto è iniziato durante "Popcast", il podcast del New York Times che si occupa di musica e cultura pop, condotto da Joe Coscarelli e Jon Caramanica. L'episodio è stato pubblicato su YouTube il 19 novembre 2026 per promuovere "The J.Lo Show", il film-concerto sulla residency di Las Vegas arrivato in Italia su Paramount+ il 27 novembre.

In questo contesto, Jennifer Lopez ha fatto una riflessione che ha fatto storcere il naso a molti. Ha spiegato che, contrariamente a quanto si possa pensare, non le arrivano milioni di proposte per i film. Secondo lei, fin dall'inizio della carriera le sono stati offerti pochissimi ruoli e ha dovuto creare i propri progetti. Ha aggiunto che, sebbene oggi ci sia più attenzione alla diversità, in passato non era così e per questo ha dovuto farsi strada da sola, senza aspettare che qualcuno le proponesse qualcosa.

Tra critiche feroci e accuse di "vittimismo"

Il web americano ha reagito in modo durissimo. Molti utenti hanno trovato assurdo che una delle persone di maggior successo al mondo sostenga che la sua carriera non sia decollata. Le critiche si concentrano sul fatto che J.Lo abbia ottenuto molti più ruoli rispetto a attori di ogni etnia con un talento superiore al suo. I commenti più cattivi accusano la star di fare la vittima e di usare la carta del razzismo nonostante abbia un patrimonio inimmaginabile.

Proprio su questo punto è intervenuto l'attore Kevin Sorbo, che ha sottolineato come sia difficile parlare di freni alla carriera quando si possiedono 400 milioni di dollari. Altri utenti hanno invece suggerito che la mancanza di ruoli di spessore non dipenda affatto dalla pelle, ma dalle capacità interpretative di Jennifer, giudicate da molti non particolarmente brillanti.

L'attacco frontale di Megyn Kelly

La bufera ha raggiunto il picco con l'intervento di Megyn Kelly, giornalista e conduttrice televisiva ex Fox News. Nel suo podcast, "The Megyn Kelly Show", ha definito le parole di J.Lo ridicole, chiedendosi come sia possibile vivere in una condizione di risentimento essendo così ricca. Kelly non è stata per nulla diplomatica, definendo Jennifer un'attrice piuttosto scadente e precisando che, pur non essendo pessima, non è certo al livello di Meryl Streep.

La critica della giornalista è arrivata fino alla musica: secondo lei, nonostante alcuni brani di successo, Lopez non sarebbe nemmeno una grande cantante.

Onestamente, guardando la cosa da fuori, sembra ci sia stato un enorme fraintendimento. Tutti si sono accaniti sul tema della diversità e dei soldi, ma il punto centrale del discorso di J.Lo era l'intraprendenza. Dire che la sua carriera se l'è creata da sola partendo da zero, senza aspettare che gli altri si accorgano del suo talento, è in realtà un messaggio super ammirabile. Ma vabbè, in America se dici la parola sbagliata finisci nel tritacarne, indipendentemente dal concetto.

Secondo voi ha ragione J.Lo a parlare di pregiudizi o ha esagerato vista la sua fortuna?