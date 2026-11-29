Spettacolo

Simona Ventura è stata la protagonista di un evento speciale a Bologna, tenutosi il 27 novembre 2026 presso Palazzo Segni Masetti, sede di Confcommercio Ascom. L'iniziativa, intitolata ‘La mia storia, le nostre storie. Donne che non si arrendono mai. Un dialogo per crederci sempre’, si è svolta all'indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne per riflettere sul ruolo femminile, specialmente nel mondo dell'imprenditoria.

Simona Ventura è una nota conduttrice televisiva italiana che ha saputo costruire un percorso fatto di successi e autodeterminazione, diventando un punto di riferimento per molte donne.

Una carriera nata tra sport e TV

Durante la serata, Simona ha ripercorso i momenti chiave della sua professionalità, partendo dagli anni '80 quando ha iniziato come concorrente di quiz televisivi. Un passaggio fondamentale è stato l'ingresso nel giornalismo sportivo, un ambito che all'epoca era quasi esclusivamente maschile. Proprio questo inizio in un mondo senza altre figure femminili ha aiutato la conduttrice a temprarsi nel carattere, fornendole la forza necessaria per affrontare le sfide successive.

Il suo percorso nel giornalismo sportivo l'ha portata a lavorare in programmi come ‘Quelli che il calcio’, aprendole poi le porte alla conduzione televisiva tra Rai e Mediaset. Uno dei momenti più iconici della sua carriera è stato senza dubbio il Festival di Sanremo del 2004. Simona ha ricordato che quello era un periodo difficile per il Festival e per la Rai, ma ha spiegato di aver capito che Sanremo era un treno da prendere. Con il senno di poi, ritiene che quell'edizione sia stata innovativa e che col tempo sia stata finalmente riconosciuta come tale.

Il valore della famiglia e le radici a Bologna

Oltre al lavoro, l'evento ha toccato corde più intime. La showgirl ha parlato dell'importanza dei genitori e del ruolo trasformativo della maternità, dichiarando che i figli sono stati la sua salvezza e l'aiuto principale per superare i momenti più complicati della vita. Ha espresso inoltre la sua fortuna nell'avere ancora i genitori, sottolineando il desiderio di godersi ogni istante della loro vita.

Il legame con l'Emilia-Romagna è profondissimo: Simona è nata a Bentivoglio e i suoi genitori vivono a Castel Maggiore. Ha descritto Bologna come una città a lei molto cara, in cui torna spesso. Ha anche citato un dettaglio quotidiano di famiglia, raccontando che suo padre acquista ogni mattina il giornale Il Carlino per accompagnare la sua passeggiata quotidiana.

Dal palcoscenico all'imprenditoria

L'evoluzione di Simona non si è fermata alla televisione, ma si è spostata verso l'imprenditoria. Insieme al marito Giovanni Terzi, ha fondato la Ventura Academy. Tra i progetti realizzati dalla coppia spicca la rassegna estiva denominata ‘La terrazza della dolce vita’, che ha come location il Grand Hotel di Rimini.

Il suo percorso è stato lodato da Trilli Zambonelli, presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Ascom Bologna, che l'ha definita una donna forte e volitiva capace di rompere gli schemi, partendo da settori come il calcio, la comicità e la satira, storicamente dominati dagli uomini. Secondo Zambonelli, Simona è un esempio per tutte le imprenditrici, le quali devono spesso dimostrare decisione e tranquillità nel fare strada, tenendo nascoste le proprie difficoltà. Anche Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, ha sottolineato il carisma della conduttrice e la sua capacità di evolversi e reinventarsi costantemente.

L'evento si è concluso con un riconoscimento ufficiale: Confcommercio Ascom Bologna, rappresentata dal direttore generale Giancarlo Tonelli, e il Gruppo Terziario Donna hanno consegnato a Simona Ventura una targa per onorare la sua intera carriera.