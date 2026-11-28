Personaggi

Colpo di scena per la ventesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il programma, condotto da Selvaggia Lucarelli, è stato rimandato a data da destinare su decisione di Pier Silvio Berlusconi.

Le puntate erano già state registrate la scorsa estate nelle Filippine . Inizialmente la messa in onda era prevista per il 4 dicembre, poi si era iniziato a parlare del 21 dello stesso mese, per uscire dalla cosiddetta garanzia autunnale. La notizia del rinvio è arrivata venerdì 27 novembre.

Il motivo? Pare che i piani alti di Mediaset non siano convinti del risultato finale del programma. Selvaggia Lucarelli, attualmente opinionista al Gf Vip per la seconda edizione consecutiva, aveva lasciato la Rai e Ballando con le Stelle dopo tanti anni proprio per approdare al reality.

La conduttrice, per il momento, ha scelto la via del silenzio sui suoi canali social ufficiali. Sotto il post di un fan ha replicato, facendo capire che il momento perfetto per commentare l'accaduto arriverà molto presto.