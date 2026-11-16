Personaggi

La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9 va in onda lunedì 16 novembre 2026 su Canale 5, a partire dalle 21:55, e si prospetta ricchissima di colpi di scena, come se non bastasse il casino già fatto finora. A condurre la serata sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste d'eccezione Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Le aspettative sono alte, soprattutto per le reazioni che si preannunciano memorabili.

Questa sera ben due concorrenti dovranno dire addio alla corsa verso la finale, un vero e proprio massacro emotivo! Il primo eliminato verrà scelto tramite il televoto già aperto, che vede in bilico Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. Chi sarà il primo a fare la valigia? Ma non è finita qui: la seconda eliminazione, infatti, arriverà a sorpresa con un televoto flash, scattato dopo una serie di scelte cruciali che promettono scintille. Preparate i fazzoletti (e i popcorn)!

In casa, intanto, la quiete è un miraggio degno di un film di fantascienza, soprattutto tra due vere mattatrici del dramma: Valeria Marini e Guendalina Tavassi. La convivenza tra le due è sempre più complicata, diciamo pure insostenibile, e stasera si affronteranno in una "battaglia dei talenti" che promette passi di danza e, chissà, magari anche qualche scivolone metaforico. Francesca Manzini è tornata in casa nelle vesti di coreografa d'eccezione per aiutare Valeria a conquistare l'ambita suite con una sensuale esibizione. Anche Guendalina Tavassi e le altre due finaliste, Marina La Rosa e Giulia Provvedi, si contenderanno la vittoria. Che lo spettacolo abbia inizio (e che vinca la migliore... o la più teatrale)!

Non mancano le discussioni intorno a Federica Morello, che ormai sembra un parafulmine. Dopo aver ricevuto una nomination nella puntata precedente, anche Megan Ria e Piera Meloni non le mandano a dire, tra critiche e frecciatine velenose. Il rapporto con Alessandro Roncaccia, poi, rimane gelidissimo, praticamente un ghiacciaio artico. L'unico a prendere le sue difese, per ora, è il buon Andreas Müller, il cavaliere senza macchia. Stasera è atteso un confronto che, si spera, chiarirà finalmente la situazione, o almeno ci regalerà un altro momento epico da commentare sui social.

E a proposito di Alessandro Roncaccia, per lui ci sarà anche una "prova d'amore" da affrontare, una vera e propria impresa da cavaliere moderno. Se supererà la sfida con successo, potrà regalare a Piera Meloni la sorpresa che desidera più di ogni altra cosa: l'abbraccio della sua mamma, Anna. C'è chi dice che l'amore vince su tutto, ma al GF Vip deve prima vincere la prova! Incrociamo le dita per un lieto fine, almeno per una volta.

La serata è dunque carica di emozioni, tra eliminazioni a sorpresa che faranno tremare i muri della casa, scontri stellari che ci faranno gridare allo scandalo e, in mezzo a tutto questo caos, anche qualche momento di inaspettata tenerezza. Non vediamo l'ora di scoprire chi riuscirà a salvarsi dal tritacarne del televoto e chi, invece, dovrà fare le valigie in fretta e furia. Voi per chi tifate stasera? Scommettiamo che non sarà una serata noiosa!