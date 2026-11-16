Spettacolo

Monica Guerritore, un nome che risuona forte nel panorama dello spettacolo italiano tra cinema, teatro e TV, è stata la protagonista indiscussa di una Domenica In di quelle che restano impresse. Reduce da un'esibizione a Ballando con le Stelle che definire intensa è poco, l'attrice ha portato nello studio di Mara Venier non solo il suo talento, ma un vero e proprio bagaglio emotivo. E, diciamocelo, ha saputo regalarci momenti che ci hanno fatto passare dal ridere a crepapelle alla commozione più profonda nel giro di pochi minuti. Una vera montagna russa di emozioni, da applauso!

Ma prima che il clima diventasse troppo serioso, la Guerritore ha sfoderato una perla di comicità involontaria (o forse no?). Raccontando con la sua solita schiettezza il lavoro fatto con il maestro di ballo Luca Urso, ha lasciato cadere lì, con la massima naturalezza, la parola magica: "preliminari". Ora, chiariamo subito, il riferimento era candidamente alla preparazione dei passi, all'introduzione della coreografia, ma insomma, diciamocelo: quella parola si presta fin troppo bene ad altre mille interpretazioni. Ed è lì che la magia della televisione in diretta ha colpito ancora, creando un equivoco che ha divertito il pubblico.

Il primo a cadere nella 'trappola' linguistica è stato niente meno che suo marito, Roberto Zaccaria. Monica ha raccontato che, sentendola parlare di questi "preliminari" con il suo maestro di danza, si sarebbe praticamente nascosto dietro una colonna con le mani nei capelli. La scena ha scatenato le risate in studio. Un momento di pura, inaspettata leggerezza che ha dimostrato come anche dietro le grandi artiste ci sia spazio per la più spassosa umanità.

Il coraggio della fragilità in scena

Poi, come per incanto, l'atmosfera si è fatta seria, ma non meno intensa. Mara Venier ha ripercorso le immagini della sua ultima, indimenticabile, esibizione a Ballando con le Stelle. Ricordate? Quella dove Monica aveva scelto di mostrarsi senza filtri, senza parrucca né bandana, con i suoi capelli cortissimi, ricresciuti dopo un periodo di cure. Un gesto di rara autenticità e coraggio, un modo per portare in scena non solo la danza, ma la propria fragilità e la propria forza interiore. Lo studio di Domenica In è stato pervaso da un'onda di commozione: i ragazzi presenti si sono alzati in piedi, un applauso spontaneo e visibilmente sincero, con alcuni di loro che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Un vero momento di televisione che scuote l'anima.

Guerritore ha spiegato, con una lucidità disarmante, la sua scelta. Ha raccontato di aver voluto esporre una parte di sé che per troppo tempo aveva protetto e celato. Mostrare apertamente i segni lasciati dalle cure è diventato parte integrante della sua performance, trasformando la danza in un potente racconto di rinascita, di accettazione e di indomita volontà di vivere. Un messaggio che va ben oltre i riflettori e le classifiche, toccando corde universali e profonde.

Oltre la tecnica, l'emozione pura

A intervenire, con la sua solita acutezza, è stata anche Anna Pettinelli, spostando il focus dalla mera sfera personale a quella artistica e interpretativa. Pettinelli ha messo in evidenza un punto cruciale di Ballando, dove spesso si discute fino allo sfinimento di tecnica, di posizione dei piedi, delle mani, della postura perfetta. Eppure, nel caso di Monica Guerritore, ha sottolineato come tutto questo sia stato quasi 'superato', o meglio, trasceso, dalla forza primordiale del suo corpo e da un'interpretazione che non ha avuto bisogno di virtuosismi per arrivare dritta al cuore. Pettinelli ha concluso lodando la capacità di Guerritore di emozionare.

Ed è proprio in questa incredibile alchimia che risiede la vera grandezza di Monica Guerritore: quella di saper mescolare, con una naturalezza disarmante, l'ironia più scanzonata e la vulnerabilità più profonda, la leggerezza di una battuta e il peso di un dolore trasformato in forza, senza mai trasformare nulla in una forzata posa. Un'artista capace di far ridere e commuovere, restando sempre autentica.