Personaggi

Il palco di Ballando Con Le Stelle è diventato un ring, ma stavolta non per il ballo. I protagonisti indiscussi della rissa sono Guillermo Mariotto, stilista e volto televisivo, e Barbara D'Urso, la nota ex conduttrice. Quella che doveva essere una discussione sul giudizio a un'esibizione si è trasformata in uno scontro con tanto di ultimatum e possibili addii.

La scintilla è scoccata durante l'esibizione di Ornella Muti, quando Mariotto ha contestato il giudizio espresso da Barbara D'Urso. Fin qui, ordinaria amministrazione per un talent show. Ma la situazione è degenerata in fretta: Mariotto ha accusato D'Urso di ipocrisia, e lei ha risposto con una stoccata ironica, chiedendo se le servisse una camomilla. Poi è arrivata la famigerata goccia – o spruzzata – che ha fatto traboccare il vaso: Guillermo Mariotto ha estratto una fragranza e l'ha spruzzata in studio, commentando con un lapidario "C'è puzza". Non ha specificato altro, ma tantissimi hanno pensato che il riferimento fosse proprio a Barbara D'Urso, che non ha nascosto il suo risentimento. La situazione era talmente tesa che persino la conduttrice Milly Carlucci ha faticato a riportare la calma, e la giurata Carolyn Smith ha rincarato la dose, difendendo la collega con parole pungenti. Il clima era incandescente, tanto che durante la pubblicità Carolyn Smith è scoppiata in lacrime per la tensione, e il giurato Matano ha persino proposto di cambiare l'ordine di seduta per allontanare i due contendenti.

La puntata è finita, ma la questione era tutt'altro che chiusa. Barbara D'Urso, alle quattro e mezza di notte, ha postato un video sul suo canale YouTube, sfogandosi senza filtri. Ha ammesso di essere molto delusa, di aver subito un'aggressione verbale in piena regola e di non essersi sentita tutelata da nessuno, nemmeno dalla "famiglia televisiva" di Ballando. Il dibattito tra gli utenti si è acceso, con una netta maggioranza schierata dalla parte di D'Urso.

Subito dopo, il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha contattato Guillermo Mariotto per chiedere spiegazioni. La sua risposta, riportata su QN? Niente scuse: "Non ho nessuna intenzione di scusarmi". Secondo Mariotto la puzza era riferita allo studio, non a lei, e a puzzare sarebbe il nuovo studio di Saxa Rubra, dove a suo dire ci sarebbero topi morti dal cambio di location. Una toppa peggiore del buco.

Barbara D'Urso, infatti, non ha digerito la giustificazione e ha messo Milly Carlucci davanti a un bivio chiaro: "O me o lui". L'ex conduttrice ha minacciato di lasciare il programma se non verranno presi provvedimenti. A quanto pare, il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato che Viale Mazzini starebbe già valutando altre candidature, nel caso in cui Barbara D'Urso decidesse davvero di abbandonare il gioco. Anche Francesca Fialdini, opinionista a bordo pista, ha preso posizione in questa accesa diatriba, affermando: "La violenza, anche quando è verbale, va condannata. Non mi presto a queste dinamiche". Parole nette che sottolineano la gravità della situazione.

La palla passa ora alla produzione. Barbara D'Urso lascerà Ballando Con Le Stelle? Lo scopriremo sabato 21 novembre 2026, quando è previsto un doveroso riepilogo della vicenda, nella speranza di mettere un punto e tornare a parlare (finalmente) di ballo. Ma voi, da che parte state in questa telenovela?