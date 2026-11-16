Spettacolo

Ieri a Verissimo, Lorella Cuccarini, la nostra prof. di ballo preferita di Amici, ha finalmente messo i puntini sulle 'i' riguardo la sua storica 'non-rivalità' con Heather Parisi. E a quanto pare, tutti i drama che ci siamo immaginati per decenni? Forse erano solo nella nostra testa, o quasi.

Davanti a Silvia Toffanin, Lorella ha svelato di non avere nulla contro Heather e che, anzi, le vuole bene. Non si vedono dal famoso abbraccio nel 2016 – e diciamocelo, quanti di noi ricordano quel momento iconico? – ma Lorella è rimasta molto legata a quell’abbraccio. Sembra quasi una storia d'amore mancata, non un'inimicizia!

Ma la vera bomba, per chi ha sempre seguito le vicissitudini delle due icone, è arrivata quando Lorella ha smontato la narrazione secondo cui sarebbe stata proprio Heather a "scoprirla". "La storia che mi ha scoperta lei non è vera", ha detto senza mezzi termini. A quanto pare, nel racconto c'è un mix di contenuti reali e altri, a suo dire, inventati. La Cuccarini ha raccontato di aver fatto una convention a Copenaghen con Heather nel 1983, appena maggiorenne. Heather avrebbe raccontato di aver fatto il nome di Lorella a Pippo Baudo in quell'occasione, ma lui in realtà non c'era. Ahia!

Il vero colpo di fulmine con Pippo Baudo sarebbe avvenuto due anni dopo, in un'altra convention dove Lorella era ballerina di fila. Fu Pippo stesso a notarla e a farla chiamare. Lorella ha concluso con una punta di amarezza, "chiaramente oggi Pippo non c’è più e non può controbattere ma so che è andata così". Un po' come dire: la storia è questa, prendetela o lasciatela, e purtroppo non possiamo chiedere conferme dall'alto.

Per chiudere il cerchio, la Cuccarini ha ribadito di essere una persona pacifica, che ama lavorare in gruppo e non ha manie di protagonismo. E, sorpresa delle sorprese, ha sempre amato Heather Parisi come ballerina: ballare con lei è stato un momento di grande emozione.

Quindi, la 'nemica-amica' era solo una nostra fantasia da gossip, o c'era un fondo di verità un po' romanzato? Chissà cosa ne pensa Heather da Hong Kong!