Spettacolo

Sabato 14 novembre 2026, gli occhi di tutti erano puntati su Verissimo, e in particolare su Milo Infante e sua moglie Sara Venturi. Per la prima volta insieme negli studi di Silvia Toffanin, hanno tirato fuori il meglio e il "peggio" di vent'anni d'amore, tra confessioni profonde, lutti affrontati spalla a spalla e un momento che è già storia della TV... o almeno della memoria del buon Milo. Pronti a scoprire tutti i dettagli di un'intervista che ci ha fatto sorridere e anche un po' emozionare?

Vent'anni d'amore (e qualche lezione di vita)

Un'unione che dura da ben vent'anni, nonostante un fidanzamento durato appena un anno e mezzo. Milo e Sara hanno svelato a Silvia Toffanin il segreto del loro legame: un'intesa speciale fatta di caratteri opposti, ma bilanciati da una pazienza infinita e da quelle attenzioni quotidiane che, diciamocelo, fanno la differenza. Milo ha ammesso che non sono mancate le difficoltà, come in tutte le coppie, trovando piena conferma in Sara, che ha sottolineato come, anche quando il dialogo ha vacillato, la volontà di stare insieme ha sempre prevalso. La nascita del figlio Daniele ha portato una gioia immensa, ma anche un pizzico di scombussolamento: Milo ha candidamente confessato di essersi sentito impacciato all'inizio, ma poi ha imparato a ritagliarsi il suo ruolo accanto alla mamma e al bambino. E Sara? Lei era rimasta incantata fin dai primi appuntamenti dalla galanteria di Milo, una gestualità quasi d'altri tempi, con lui che le apriva la portiera dell'auto. Alzi la mano chi non vorrebbe un Milo così, oggi come allora!

Le cicatrici del passato e la forza di due

Dietro questo amore c'è anche un passato fatto di cicatrici profonde, dolori che hanno cementato ancora di più il loro legame. Milo ha perso entrambi i genitori e ha raccontato che la loro assenza si fa sentire soprattutto quando avrebbe bisogno di un consiglio: "Questo mi manca". A colmare almeno in parte quella mancanza ci sono Sara e Daniele, i suoi pilastri. Ma anche Sara ha vissuto un dramma indicibile: la morte improvvisa della sorella in un tragico incidente stradale. Sara ha ricordato che Milo ha saputo anzitutto proteggerla dalla violenza della notizia, preparandola mentre salivano dai suoi genitori. Lui stesso ha spiegato di aver cercato di accompagnarla per evitarle il trauma di riceverla poi da sola in macchina.

La gaffe da Oscar (ma il "Ti amo" è vero!)

E adesso, rullo di tamburi, arriva il momento clou che ci ha fatto sbellicare dalle risate. Silvia Toffanin, con un sorrisetto furbo, ha deciso di giocare sporco e mettere alla prova la memoria di Milo sulle ricorrenze. Risultato? Un epic fail da manuale! Il compleanno di Sara e, udite udite, persino il loro anniversario di matrimonio si sono trasformati in un vero e proprio campo minato per il povero giornalista. Milo ha ammesso senza tanti giri di parole di aver dimenticato il primo anniversario e, a quanto pare, anche quelli successivi. Ma il top è stato quando Silvia gli ha chiesto la data di nascita di Sara: tra tentativi incerti e qualche esitazione, la tensione era palpabile! Solo la data delle nozze, il 10 giugno 2006, è stata recuperata, ma non senza qualche correzione in diretta di Silvia. Una scena comica che ha strappato risate in studio, ma che non ha minimamente intaccato la dolcezza del finale. Perché, al di là delle date ballerine, Milo ha dedicato alla sua Sara un "Ti amo come il primo giorno che ti ho incontrata" che vale più di mille calendari. E con la sua solita ironia ha aggiunto di non capacitarsi di come lei lo abbia sopportato per tutti questi anni. La risposta di Sara? Semplice e vera: per lei è una certezza per la famiglia. Alla fine, l'amore vince su tutto, anche sulla memoria corta. Chissà se il prossimo anniversario Sara gli farà un promemoria sul telefono, o si arrenderà al destino?