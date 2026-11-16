Spettacolo

È Giovanni Scribano il trionfatore della settima edizione di «The Voice Senior»! Il cantante e musicista sessantenne di Treviso ha vinto con la sua interpretazione di «Ricordati di me» di Antonello Venditti. E chi non ha esultato? Arisa, che ci ha creduto fin dal primo momento, era felicissima. La finale, condotta da Antonella Clerici, ha visto dodici talenti darsi battaglia fino all'ultimo respiro.

Si dice che questo programma sia quello che meglio parla al pubblico maturo di Rai1, la solita celebrazione dei sogni nel cassetto e delle seconde occasioni, con un repertorio di musica che non conosce età. Tutto vero, per carità, ma è un po' la scorciatoia più facile: scambiamo la nostalgia per la chiave di lettura. A dirla tutta, lo show della Clerici è forse l'unico talent dove il premio più grande non è finire in cima alle classifiche o diventare una star mondiale, ma semplicemente essere finalmente visti, ascoltati e, perché no, magari tornare a farsi un giro in qualche TV locale.

«The Voice Senior» non è solo un inno alla voce, ma mette in gioco anche le biografie di chi canta. Non ascolti mai una voce nuda e cruda, senza filtri; ascolti una voce a cui è già stata cucita addosso una storia, ancora prima che intoni la prima nota. E quando arriva il momento del televoto, forse non si premia il più bravo tecnicamente, ma quello che ti ha toccato l'anima con la sua vita.

Ma la cosa più figa è il ribaltamento totale delle gerarchie. Nei talent “normali”, i giudici sono i sapientoni, e i concorrenti gli alunni che devono dimostrare di aver studiato. Qui, invece, sono i coach a prendersi la loro dose di lezioni! Rocco Hunt ha ammesso candidamente di aver scoperto generi che non conosceva, Clementino si è avventurato nel country, e Arisa? Ha riscoperto nientemeno che Dolly Parton. Insomma, questi senior non portano solo voci incredibili, ma anche una cultura musicale che le nuove leve dello spettacolo non sempre coltivano, e che dire, è oro!

In un panorama musicale dove le canzoni devono farsi riconoscere al primo ascolto, dove tutto insegue le classifiche e i pezzi sono confezionati per il consumo veloce, questi concorrenti si possono permettere un lusso: cantare quello che amano davvero, non quello che il mercato impone. E questo, ragazzi, è impagabile. Non trovate che ci sia molto da imparare da questi senior?