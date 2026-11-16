Personaggi

Ieri sera, domenica 15 novembre, il Nove è stato il place to be per tutti gli appassionati di chiacchiere, musica e cinema di qualità. Fabio Fazio è tornato, come ogni domenica, in diretta con il suo immancabile appuntamento di Che Tempo Che Fa, accompagnato dalle fedelissime Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. E diciamocelo, il parterre degli ospiti era da urlo, un vero mix che prometteva scintille.

Immancabili, come ogni domenica, le nostre icone Mara Maionchi e Orietta Berti hanno fatto il loro ritorno, portando la solita dose di simpatia. Ma il piatto forte? Senza dubbio la musica della nostra Elisa, che si è esibita in studio con il singolo “Ciao”. La cantante, che nel 2027 celebrerà trent'anni di carriera, ha dato vita al progetto “Kintsugi”, che comprende un nuovo album di inediti in uscita il 27 novembre e l'emozionante mediometraggio “Kintsugi… e sono la mia opera”, già presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. E per i veri fan, segnatevi la data: l'11 settembre 2027 ci sarà un mega evento live, “Soundtrack ’97-’27”, all'RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia.

Non solo musica, ma anche tanto cinema. Direttamente dal grande schermo, Ficarra e Picone, le nostre macchine da risate, erano in studio insieme alle talentuose Anna Foglietta, attrice italiana, e Vittoria Puccini, attrice di cinema e televisione. Il quartetto è protagonista del film, “La notte delle fragole”, che sarà nelle sale a partire dal 26 novembre. Prepariamoci a correre al cinema, che si preannuncia una bomba!

Il salotto di Fazio, però, non è solo show business. Ha ospitato anche figure di spicco dal mondo della cultura e dell'attualità. C'era Don Davide Banzato, fresco di libreria con “Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno”. E poi ancora: Michele Serra, il professore Alberto Mantovani – presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca – che il 17 novembre uscirà con il suo libro “Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia”, e l'immancabile Roberto Burioni. Anche Fabio Volo ha fatto tappa in studio, con ben due novità in arrivo: il libro “Vieni, torniamo a casa”, nelle librerie dal 17 novembre, e il film “Il mio nemico immaginario”, al cinema dal 3 dicembre. A completare il ricco panel, Concita De Gregorio, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini e l'inviato di Avvenire Nello Scavo.

Insomma, Che Tempo Che Fa ha dimostrato ancora una volta perché è uno degli appuntamenti imperdibili della domenica sera. Non vi è venuta voglia di un rewatch?