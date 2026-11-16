Personaggi

A Ballando con le Stelle le polemiche sono un po' come il glitter: non le elimini mai del tutto! E indovinate chi è scesa in pista – almeno sui social – per aggiungere un po' di pepe? Bianca Guaccero, la vincitrice dell'edizione 2024 del programma di Milly Carlucci. La conduttrice e attrice ha deciso di prendere le difese del suo compagno Giovanni Pernice, attualmente in gara con Noemi Bocchi, pubblicando una vera e propria dichiarazione d'amore che, diciamocelo, nascondeva anche una bella stoccata alla giuria.

Nel mirino, si dice (e noi ci crediamo fortissimo), le critiche di Guillermo Mariotto. Bianca ha iniziato elogiando Giovanni con parole dolcissime, un vero atto di fede nel suo talento: Ha scritto di definirlo «magico», lodando la sua dedizione e professionalità. Del resto, tra loro è nata una storia d'amore proprio durante il programma, quindi un po' di romanticismo ci sta.

Ma attenzione, perché il tono cambia, eccome se cambia! Bianca non si è limitata ai complimenti. Ha rincarato la dose affrontando il tema dei giudizi ricevuti dal ballerino. «Sono fiera di te, anche per quello che fai oltre la pista da ballo, e per la capacità di tenere testa a chi non dimostra imparzialità e rispetto», ha rincarato la dose, lasciando intendere – o meglio, urlando – che certi commenti della giuria proprio non le sono andati giù. Che classe, Bianca!

Poi è arrivata la frecciata finale, una vera chicca con un riferimento al passato che è puro oro per chi ama il trash da reality: «E ricorda che “la noia” di qualcuno ci ha portato fortuna due anni fa. Quindi avanti tutta amore mio, curiosa di assistere alla prossima magia». Un richiamo chiaro alla loro esperienza a Ballando che si è conclusa con la vittoria nel 2024, e alle critiche ricevute proprio durante quel percorso. Sembra quasi un assist per i complottisti del ballo! Giovanni Pernice, dal canto suo, ha risposto subito, ma ha preferito restare sul romantico, smorzando i toni (per ora): «Ti amo, sei speciale. Grazie amore mio». Una dichiarazione che suggella la complicità della coppia, ma che non ferma le parole di Bianca, pronte ad alimentare nuove tensioni. Preparate i popcorn!