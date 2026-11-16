Personaggi

Preparate i fazzoletti, perché Umberto Gaudino ha vuotato il sacco a Verissimo, e lo ha fatto col cuore in mano! L'ex ballerino di Amici, amatissimo dai fan della diciottesima edizione, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata con Silvia Toffanin, svelando dettagli che non ti aspetti.

Umberto Gaudino, che da concorrente è poi diventato parte del corpo di ballo dei professionisti e coreografo di Amici, ha raccontato di come il talent di Maria De Filippi sia stato per lui un vero e proprio salvagente. Ha ammesso di aver perso la via nel mondo del ballo e che il programma gli ha dato l'opportunità di riscoprirsi come ballerino a 360 gradi, definendolo uno dei periodi più belli della sua vita e confessando che lo ha fatto rinascere come artista.

Un'adolescenza a passi di danza

Dietro il successo, però, c'è tanto, tantissimo sacrificio. Gaudino ha svelato di aver iniziato a ballare da piccolissimo, intraprendendo un percorso agonistico internazionale già a quattordici-quindici anni. Ha girato il mondo rappresentando l'Italia ai Mondiali e agli Europei, ma ha dovuto rinunciare all'adolescenza tipica di un ragazzo della sua età. "Naturalmente non potevo vivere la vita di un ragazzino di 14 anni", ha detto, ma quel sacrificio gli ha permesso di realizzare il suo “sogno più grande”, l'unica cosa che ancora oggi lo fa sentire se stesso: ballare. Beh, diciamo che il sogno l'ha realizzato alla grande, ma quanti di noi avrebbero avuto questa disciplina?

Nonostante il percorso impegnativo, Umberto ha sempre avuto il supporto incondizionato della sua famiglia. Ha espresso la sua gratitudine per i genitori che, nonostante le difficoltà economiche del mondo della danza, non gli hanno mai detto di no e non gli hanno mai fatto mancare nulla. Umberto ha confessato di parlare pochissimo e di non aver mai detto queste cose ai suoi genitori prima d'ora. Ha poi rivelato che suo padre è il suo “più grande punto di riferimento”, capace di mantenere la famiglia unita e di insegnargli che i problemi hanno sempre una soluzione. Un messaggio potente e dritto al cuore, non c'è che dire.

Francesca Tocca e l'amore che sboccia

E poi è arrivato il momento di Francesca Tocca! Umberto ha parlato della sua amica speciale, che ha conosciuto proprio durante il suo percorso agonistico. Francesca, ha affermato, è una sua carissima amica con cui esce tantissimo. I due si incontravano già da piccoli nelle competizioni, viaggiavano insieme per i camp e sono sempre stati “complici”. Immaginatevi già le gag e le risate dietro le quinte, no? Una vera e propria bromance... ma in versione dance!

Per finire in bellezza, Gaudino ha toccato il tasto dell'amore, svelando che la sua situazione sentimentale è al top: Ha detto che sono molto felice e sereno, ormai da tempo. A trentasei anni, l'ex allievo di Amici si dichiara soddisfatto della vita che conduce, con tanti obiettivi e sogni ancora da realizzare. Tornare a casa, guardarmi allo specchio e riconoscermi è per lui “la cosa più bella”. Praticamente, l'uomo che tutte vorremmo avere: realizzato, grato e felice in amore. Chi sarà la fortunata che gli fa brillare gli occhi?