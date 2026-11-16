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Allora, la domenica sera su Rai1 ha avuto un solo re, e parliamo di Sua Maestà il Calcio! Ieri, 15 novembre 2026, la partita di Nations League tra Belgio e Italia ha praticamente bloccato il paese: ben 8.006.000 spettatori sintonizzati, per un incredibile 39.2% di share. Praticamente quasi quattro italiani su dieci erano incollati al televisore, probabilmente urlando a ogni passaggio sbagliato o gol mancato. Diciamocelo, quando scende in campo la Nazionale, non c'è fiction o reality che tenga. Un risultato pazzesco che ha lasciato le briciole alla concorrenza, dimostrando ancora una volta che la passione sportiva è un vero e proprio uragano auditel.

Il Dominio del Pallone e gli Eroici Resistenti del Prime Time

Con un colosso del genere in onda, gli altri canali hanno dovuto fare i conti con un pubblico decisamente più risicato. Su Canale5, 'Racconto di una Notte' ha provato a tenere botta, portando a casa 1.674.000 spettatori e un dignitoso 11.4% di share, risultato che si è mantenuto stabile rispetto alle precedenti uscite. Non male, considerando il diretto avversario, ma chiaramente non c'è stata storia per il primato della serata.

Chi invece ha fatto un figurone è stato 'Le Iene presentano: Inside' su Italia1. Dopo un'anteprima che già prometteva bene (1.048.000 spettatori, 5%), il programma ha incollato davanti al video 1.142.000 spettatori con un ottimo 10.4% di share. Insomma, 'Inside' si è confermato un programma che, anche in condizioni estreme, riesce a catturare l'attenzione e a macinare numeri importanti, specialmente con la sezione 'Pregiudizio Universale' che ha toccato un picco del 14.8%. Chapeau! Chi invece ha sofferto di più è stato 'Report' su Rai3: dopo 'Report Play' (837.000 spettatori, 4.1%) e la presentazione (743.000 spettatori, 3.5%), l'inchiesta ha raccolto solo 876.000 spettatori pari al 4.5% di share. Un dato decisamente 'svuotato', come direbbe qualcuno, probabilmente perché il pubblico aveva più voglia di gol che di scomode verità. Anche 'Report Plus' è sceso al 4%, segno che la competizione era davvero feroce. E su Rai2? 'The Rookie' ha intrattenuto a malapena 482.000 spettatori, con un 2.7%. Praticamente un monito per chi prova a sfidare il calcio la domenica sera!

Passando agli altri sfidanti della serata, su Rete4 'Fuori dal Coro', dopo la presentazione (374.000 spettatori, 1.8%), ha totalizzato 678.000 spettatori con il 5.4%. Su La7, 'House of Trump – Un K.O. per Donald. E ora?' ha raggiunto 361.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 'Mia moglie per finta' ha ottenuto 308.000 spettatori con l'1.9%. Sul Nove, dopo 'Che Tempo Che Farà' (620.000 spettatori, 3.5%) e l'anteprima (1.046.000 spettatori, 5%), 'Che Tempo Che Fa' ha radunato 1.498.000 spettatori con il 7.9% e 1.269.000 spettatori con il 9.4% nella parte chiamata 'Che Fuori Tempo Che Fa'. Fazio è salito a partita terminata.

Il Botto di Linea Verde e i Motori Caldi del Daytime

Ma non è stata solo la sera a regalare emozioni auditel. Durante la giornata, alcuni programmi hanno saputo distinguersi. Su Rai1, all'interno di 'A Sua Immagine', la Santa Messa ha raccolto 1.430.000 spettatori (21%). A seguire, l'incredibile 'Linea Verde' ha letteralmente fatto il botto, interessando ben 3.052.000 spettatori e un fantastico 25.9%. Un dato che conferma il successo del programma dedicato alle bellezze e alle tradizioni italiane, capace di superare ogni aspettativa.

Su Canale5, 'Le Storie di Melaverde' ha totalizzato 988.000 spettatori con il 15.2% nella prima parte e 1.238.000 spettatori con il 17.5% nella seconda, mentre 'Melaverde' ha interessato 2.048.000 spettatori con il 21.4%. Numeri solidi per la rete ammiraglia Mediaset che continua a tenere alta l'attenzione sul verde e sulla natura. Il match di ATP Finals su Canale5 ha registrato il 10.9% di share.

Pre-Serata e Mattina: Risvegli e Sfide all'Ultimo Share

Nel pre-serata, la partita ha inevitabilmente avuto un impatto. Su Rai1 'Nations League – Pre partita' ha raggiunto 6.009.000 spettatori e il 30.2%, un numero enorme che ha anticipato il successo serale. Su Canale5, dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.299.000 spettatori, 16.1%), 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.115.000 spettatori pari al 19.4%. Gerry Scotti, insomma, è riuscito a risalire oltre i quattro milioni di spettatori nonostante la concorrenza calcistica. Segno che il suo carisma è una garanzia.

Anche la finale di Supercoppa di pallavolo tra Perugia e Civitanova su Rai2 ha avuto il suo pubblico, totalizzando 615.000 spettatori con il 3.9%. La mattina, invece, è iniziata con 'Unomattina in Famiglia' su Rai1, che ha dato il buongiorno a 747.000 spettatori con il 21.5% nella prima parte e 1.270.000 spettatori con il 23% nella seconda, dopo il TG1 delle 8 (1.116.000 spettatori, 23.8%) e TG1 Medicina (1.220.000 spettatori, 23.4%). Su Canale5, 'TG5 Mattina delle 8' ha informato 1.231.000 spettatori con il 24.6%, mentre la Santa Messa ha raccolto 1.066.000 spettatori con il 16.9%. Insomma, la domenica è stata un vero e proprio campo di battaglia per gli ascolti, ma il calcio ha stravinto. E voi, eravate tra gli otto milioni o tra i pochi coraggiosi che guardavano altro?