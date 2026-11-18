Musica

Che serata pazzesca al Peacock Theater di Los Angeles! La Rock & Roll Hall of Fame 2026 ha aperto le sue porte e, tra gli onorati, c’è un nome che ci ha fatto esultare: Phil Collins. Il nostro Phil ha fatto il colpaccio, entrando nella Hall of Fame per la seconda volta! Pensate, era già un'icona dal 2010 come membro dei Genesis e ora bissa l'impresa, unendosi a un club esclusivissimo di leggende come Jimmy Page, Eric Clapton e Paul McCartney. Certo che non si accontentano mai, e ci piacciono un sacco per questo!

Non era solo, eh: anche Luther Vandross e i Wu-Tang Clan erano alla prima nomination. Greg Harris, presidente e CEO della Hall of Fame, aveva descritto in precedenza questa edizione come ampia e variegata, ammettendo che quest'anno c'è una forte presenza britannica. Ha pure ricordato che alcuni artisti erano in nomination da anni, quindi un applauso a chi non molla mai.

Non tutti gli artisti scelti per la classe 2026 hanno partecipato di persona alla serata. Ma lo spettacolo non è mancato, fidatevi! Immaginatevi Trent Reznor sul palco per introdurre i mitici Joy Division e New Order, con l'esibizione di Peter Hook. Un tributo postumo a Jimmy Miller ha aggiunto un tocco di emozione, ricordandoci chi ha fatto grande la musica.

E non è finita qui: i Red Hot Chili Peppers si sono presentati con la maschera di Rick Rubin, un momento super iconico che ci fa volare e ci ricorda quanto la musica sia anche performance e divertimento. Poi, un altro passaggio da brividi: Travis Barker dei Blink-182 che introduce il nostro Phil Collins. E per chiudere in bellezza, gli Aerosmith e i Run-DMC hanno chiuso la serata con "Walk This Way". Seratona epica!

Se ve la siete persa in diretta, nessun problema, non disperatevi! La cerimonia non è stata trasmessa live, ma andrà in onda l'8 dicembre in prima serata sulla ABC negli Stati Uniti, e il giorno seguente potrete gustarvela in streaming su Disney+. Quindi appuntamento fisso, segnatevelo in agenda con il pennarello fosforescente.

Insomma, un'edizione della Rock & Roll Hall of Fame che ha fatto il botto, tra conferme che riscrivono la storia e nuove leggende che entrano nell'Olimpo della musica. Qual è stato il vostro momento preferito, o quale performance avreste voluto vedere dal vivo?