Personaggi

La serata TV del 16 novembre 2026 ha visto Raiuno al comando: la fiction 177 giorni – Il rapimento di Farouk ha sfiorato il 24% di Share, fermandosi al 23,8%, e ha battuto la concorrenza di Mediaset con il GFVip.

Eh sì, il Grande Fratello VIP su Canale 5 ha passato una serata da dimenticare, fermo a un misero 16,7% di Share. Onestamente, sembra che il reality stia vivendo un momento di di stanca, come direbbe la nonna. O forse, semplicemente, la fiction d'autore della Rai è una macchina da guerra che non perdona. Che dire, c'è chi vola e chi arranca.

Ma non è finita qui per Raiuno, che anche nell'access prime time ha fatto il pieno. Affari Tuoi si conferma un colosso inamovibile, dominando la fascia con un solido 22,4% di Share. La Ruota della Fortuna, condotta dalla coppia Scotti-Lui, ha provato a rosicchiare qualcosa, crescendo leggermente fino al 20,5%, ma non è bastato per impensierire la concorrenza di Raiuno. Insomma, un'altra serata da protagonista assoluta per Viale Mazzini.

E le altre reti? Hanno provato un po' di tutto per farsi notare. Rai2 ha puntato su Enrico Brignano con Innamorato perso, che ha portato a casa un dignitoso 5,6%. Rai3 ha scelto Lo Stato delle Cose con Giletti, che ha quasi toccato il 6% fermandosi al 5,9%.

Passando a Mediaset, Rete4 si è accontentata del 4,4% con Quarta Repubblica. Italia Uno ha fatto la scelta sportiva giusta, trasmettendo le ATP Finals 2026 con il match tra Cobolli e Medvedev, e ha tirato su un bel 6,2%. Pare che il tennis in chiaro, anche senza il nostro amato Jannik Sinner, continui a incuriosire.

Su La7, il film The Apprentice sulle origini di Trump ha strappato un 2,9%, mentre Tv8 ha fatto sorridere con il ritorno del GialappaShow e il suo 5,1% di Share. Un classico che non delude mai! Il Nove si è buttato sul cibo con Little Big Italy, segnando un 3%.

Nota dolente per la Nations League: la sfida tra Germania e Olanda su Canale 20 ha perso un punto, scendendo al 2%. Diciamocelo, dopo l'eliminazione degli Azzurri di Roberto Mancini, l'interesse degli italiani è un po' scemato. E chi li biasima?

Anche le reti "minori" hanno dato battaglia: Rai4 con Savage Dog – Il selvaggio all'1,8%, Iris con Midway al 2% e RaiPremium con Un bacio prima di Natale all'1,5%.

Insomma, il 16 novembre la Rai ha fatto un cappotto. Il GFVip deve riprendersi, o la prossima volta la differenza sarà ancora più impietosa. Voi cosa avete guardato, o eravate già su TikTok?