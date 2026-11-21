Personaggi

Margot Sikabonyi, l'attrice che ha fatto crescere con noi Maria Martini di "Un medico in famiglia", si racconta con una sincerità disarmante. A 43 anni, confessa di essere ancora timida, ma ha imparato a nasconderlo così bene da non sapere "dove sia finita la Margot timida". Un bel po' di trasformazione per chi, sullo schermo, è stata la nipote modello di Lino Banfi!

Questa sua capacità di mascherare l'insicurezza le è tornata utile anche per il suo nuovo ruolo in "Un'altra me" di Luca Brignone, al cinema dallo scorso 5 novembre. Lì interpreta Anna, una donna riservata che sui social diventa una figura super audace. Margot stessa ha definito l'interpretazione "uno sdoppiamento da manicomio", e capiamo il perché.

Quando la timidezza ti frega un ruolo (e ti cambia la vita)

Il primo campanello d'allarme, quello che le ha fatto capire di dover "tirar fuori gli artigli", è suonato a soli quattordici anni. Era un provino per il ruolo della figlia di Elena Sofia Ricci, e la concorrente era nientemeno che Cristiana Capotondi. Margot ricorda di essere rimasta in silenzio sul divano, impaurita, mentre Cristiana era spigliatissima e gestiva la situazione. Indovinate chi hanno scelto? Esatto, Cristiana. Un momento chiave che ha spinto Margot a decidere di imparare a mettere la maschera della sicurezza.

Da quel giorno, ha iniziato a costruirsi una corazza, imparando a parlare anche senza averne voglia e a fare la battuta simpatica quando serve, pur rimanendo nel profondo una persona estremamente riservata. Oggi, spiega, il suo giudice è interno: conta essere coerenti con ciò che sente e dice, non piacere o compiacere.

Addio Maria Martini e l'ossessione della perfezione (anche estetica)

Per anni la sua carriera è stata indissolubilmente legata a Maria Martini, la nipote di nonno Libero. Un'etichetta che, a un certo punto, l'attrice ha sentito il bisogno di scrollarsi di dosso. A 32 anni ha fatto la scelta coraggiosa di lasciare "Un medico in famiglia", una decisione che molti definirono un errore. Oggi, invece, Margot la rivendica con forza: "Se non sbagli, resti l’avatar di te stesso".

Le pressioni ricevute fin dagli esordi l'hanno portata a non sentirsi bella, concentrata sulle gengive e su ciò che non andava. Oggi, guardando le foto di allora, pensa invece di essere stata una bella ragazza. Questa consapevolezza è stata messa alla prova la scorsa estate, quando i social non le hanno risparmiato commenti aggressivi che la invitavano a ricorrere a ritocchi estetici per le rughe. La sua risposta? Un video che difendeva il valore delle imperfezioni. Che lezione!

Il crollo non è la fine: divorzio e la "solitudine enorme" delle mamme

Anche nella vita privata, Margot ha cercato a lungo di aderire a un'idea rigida di perfezione, provando a stare dentro gli schemi tradizionali. Poi, nel 2024, è arrivato il divorzio da Jacopo Lupi. Un momento che, nonostante tutto, l'ha portata a una nuova consapevolezza: ce la si fa anche da sole e la gioia non è necessariamente la coppia. Per lei, il crollo non è la fine. Oggi la sua vita ruota attorno ai suoi tre figli: Bruno James di undici anni, Leonardo di nove anni e il piccolo Michele, nato un anno fa.

La maternità, poi, è un capitolo a parte. Con il primo figlio, si era fatta un'idea stereotipata della maternità e si è sentita sbagliata. Al terzo, ammette, della perfezione le importa molto meno. Ma c'è un rovescio della medaglia non da poco: oggi essere mamme è, dice, una solitudine enorme. Margot ha spesso usato i suoi canali social per denunciare le difficoltà delle donne dopo il parto, paragonate a chi riceve un tir mai guidato, senza istruzioni e con l'obbligo di stare zitta. Invece di aiuto, arriva il giudizio. Insomma, tra un provino perso e un "tir" da guidare, Margot Sikabonyi ci ha mostrato che la vera forza sta nell'abbracciare il caos e mandare a quel paese gli standard altrui. Chi è la prossima a fare un bel reset?