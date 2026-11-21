Personaggi

Le voci di tensione tra due delle conduttrici più amate di Rai 1 si fanno sempre più insistenti. Antonella Clerici, la presentatrice di È Sempre Mezzogiorno, sembra aver lanciato diverse "stoccate" in diretta che molti collegano direttamente a Milly Carlucci, la padrona di casa di Ballando con le Stelle.

L'ultimo episodio è avvenuto venerdì 20 novembre durante la sua trasmissione. Uno dei nuovi chef, Crescenzo Morlando, si è detto sorpreso e grato per l'accoglienza ricevuta. La risposta della Clerici è arrivata tagliente: ha detto che la parola famiglia è ultimamente un po' abusata, aggiungendo "Basta!". Un riferimento neanche troppo velato, secondo molti, alla Carlucci che aveva esaltato il concetto di "famiglia Ballando" per difendere Alberto Ravagnani dopo un episodio accaduto nel programma "BellaMa’" di Rai 2.

Ma non è finita qui. Già lunedì, Antonella Clerici aveva inaugurato la puntata di È Sempre Mezzogiorno prendendo le distanze dalla cosiddetta "TV urlata" e dai litigi in diretta. La conduttrice ha rivendicato il suo The Voice Senior come "un varietà garbato", dicendo che in questo periodo la TV è un po' troppo urlata e che scontri e liti la mettono a disagio, sul lavoro come in onda. Coincidenza vuole che questa dichiarazione fosse arrivata appena 36 ore dopo il controverso scontro tra D’Urso e Mariotto proprio a Ballando con le Stelle.

Che dire, due indizi fanno una prova? O forse è solo la Clerici che si toglie qualche sassolino dalla scarpa con stile?